La velada del año 6: cómo ver en Twitch EN VIVO las peleas de Ibai Llanos

Ibai Llanos presenta una nueva edición de La Velada del Año 6, el evento de boxeo que reúne a los creadores de contenido más populares de España y Latinoamérica sobre el ring. La jornada deportiva y musical tendrá lugar el sábado 25 de julio en el estadio La Cartuja, situado en Sevilla. Los espectadores podrán seguir el evento de manera gratuita a través de los canales oficiales de YouTube y Twitch del streamer español. En Argentina, la transmisión comenzará a las 14.00, aunque el horario de finalización permanece como una incógnita total debido a la extensión variable de estos espectáculos. La edición previa, celebrada en 2025, inició a las 19.30 y culminó cerca de las 2.30 de la madrugada del día siguiente, según informó el organizador en sus redes sociales.

Ibai Llanos sobre La Velada del Año - @ibaillanos

El evento cuenta con diez enfrentamientos confirmados, divididos en partes iguales entre hombres y mujeres. El despliegue incluye además actuaciones musicales de artistas como Yandel, Juanes, Lucho RK, La Pantera, Bad Gyal y Anuel AA. De acuerdo con datos publicados por el medio El Mundo, el interés del público resultó masivo, ya que las 80.000 entradas disponibles para asistir de forma presencial se agotaron por completo.

Publicidad de La Velada del Año 6 (Fuente: Instagram/@ibaillanos)

La cartelera destaca por una serie de cruces mediáticos entre personalidades de diversas regiones. El periodista argentino Gastón Edul se enfrentará al español Edu Aguirre en un duelo que revive la rivalidad deportiva tras la finalización del Mundial de fútbol. Por su parte, el cantante argentino Lit Killah medirá fuerzas con el artista Kidd Keo en otro enfrentamiento que pone a prueba el orgullo entre ambos países. En el ámbito femenino, la tiktoker española Fabiana Sevillana combatirá contra la influencer colombiana La Parce, mientras que Clersss se verá las caras con Natalia MX.

Otros combates de gran relevancia incluyen el cruce entre Alondrissa y la argentina Angie Velasco, quienes mantienen una amistad cercana fuera del cuadrilátero. En una pelea sin casco, el español Virzz retará al argentino Gero Arias, quien ya prepara su camino hacia los Juegos Olímpicos de 2028. Roro y Samy Rivers repetirán su experiencia en el ring en un enfrentamiento que genera gran expectativa entre los seguidores de la influencer mexicana.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA