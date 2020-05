La vida de Coti hilvanada en un concierto en el Teatro Colón

Autobiográfica, la vida de Coti y sus grandes éxitos en Nada fue un error Crédito: Fabián Marelli

30 de mayo de 2020

Si "Color esperanza" hubiera sido escrito hace poco tendría millones de vista en redes sociales y reproducciones en plataformas de música on line, como lo tienen los estrenos de los traperos locales o incluso algunas estrellas internacionales del firmamento pop. Ese es el cielo al que actualmente algunos acceden, de un día para el otro.

Pero Coti ya ha tocado ese cielo del éxito masivo con más de una canción (además, hay que decir, pertenece a otra generación) y ahora su firmamento es diferente. Si en los parámetros actuales la consagración se estandariza en la cantidad de views de un vídeo, en otra época "llegar" era acceder al escenario del teatro Colón. En Nada fue un error (película que Flow emitió el último viernes por su canal 605 y actualmente puede ser vista on demand desde su plataforma) el cantante y compositor muestra la trastienda del concierto que ofreció en el Teatro Colón, en 2017, dentro de la serie de conciertos de LN Cultura , junto a su banda, Los Brillantes, a un ensamble de cuerdas, Sur del Sur, creado especialmente para la ocasión, y a invitados como Abel Pintos, David Lebón y Rolo Sartorio.

Allí se lo ve, con celular en mano, registrando todo, con ese entusiasmo primerizo de quien vive una experiencia por primera vez y con la certeza de que lo que está haciendo tiene un valor extra. Por eso los preparativos, por eso el CD y DVD que publicó de su concierto en el Colón, por eso esta mirada de su vida a partir de haber pasado por el Teatro Colón. "Las noches anteriores no dormís", dice Coti, en los primeros minutos de su película.

"El sitio no es un sitio más, es el Teatro Colón. Si no el mejor, uno de los mejores teatros del mundo, entonces el concierto no puede ser uno más. El desafío era hacer un trabajo único con arreglos únicos. Dirigir una banda pero también una orquesta."

Y, también habrá que decir, la manera de trasladar el formato de canciones absolutamente pop y "radiables" a un escenario de esas características. La explicación de esto llega a partir del breve comentario que hace uno de sus músicos: "Antes de tocar con él ya me sabía todas las canciones de escucharlas en la radio".

Los primeros minutos de esta producción se convierten en una especie de trailer con la vorágine de testimonios agrupados en cinco minutos. Recién después se pasa a los detalles. Y en casi una hora cuarenta de relato uno se puede enterar cómo el pequeño Roberto Fidel Ernesto Sorokin Espasa, nacido en la ciudad de Rosario, a principios de la década del setenta, se convierte en Coti. O como fueron esas primeras ventanas al mundo a través de los discos y los libros de su padre. O sus rebeldías adolescentes y la pérdida de un amigo, su compañero de banco, mientras de fondo suena "Diamante". O su particular familia, con un doble par de mellizos. O el comienzo de su carrera solista, en España, o el gran éxito "Color esperanza".

"Yo creo que hay gente que está hilvanada en el mismo rollo de hilo. Yo estoy en el mismo rollo de hilo en el que está Coti", dice David Lebón, luego del concierto en el que participó como invitado. "Coti es simple. Y a mi me encanta cuando todo es simple. Y me gustan las armonías. Cuando me tiran un tema con armonías me derrito", dice el ex guitarrista de Serú Girán.

Lineal y simple, quizá como lo describe Lebón, la autobiografía toma carrera con testimonios, fuera del ámbito Colón para mostrar los distintos roles de Coti. El productor, el guitarrista, el arreglador, el compositor de canciones, hasta los segundos previos a su gran concierto en el gran coliseo argentino de la lírica.

