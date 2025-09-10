Se conoció el motivo por el que Cande Tinelli se habría separado de Coti Sorokin

La separación de Cande Tinelli y Coti Sorokin fue una sorpresa para muchos, sobre todo por la increíble ceremonia con la que dieron el sí. El 24 de febrero de 2024, la pareja se vestía de gala sin imaginar que once meses después todo iba a echarse a perder. Pese a que en varias oportunidades la influencer brindó detalles al respecto, en las últimas horas trascendió cuál fue el verdadero motivo.

Cande Tinelli y Coti Sorokin se separaron a un año de su casamiento (Foto: Instagram/@candelariatinelli @cotioficial)

En una entrevista para el pódcast No tan pronto con Matías Vázquez, Mimi Alvarado se refirió a la conversación que tuvo con la hija de Marcelo Tinelli y Soledad Aquino antes de que caminara hacia el altar. “Como yo la conozco a Cande, yo le dije: ‘¿Tú te vas a casar? Tú vas a durar dos meses casada’“, lanzó.

En ese sentido, el periodista le dijo: “A mí me dijeron que Coti la volvió loca a Cande”. Acto seguido, la pareja de Luciano El Tirri, comentó: “Lo que pasa es que Coti era algo machista. A él le molestaba un poco como a veces Cande se cambiaba, que sé yo... Y entonces, cuando Cande despertó, abrió sus ojos y dijo ‘basta’. Pasaron más cosas internas, seguramente”.

Cande Tinelli y Coti Sorokin se casaron el 24 de febrero tras tres años juntos (Foto: Instagram @candelariatinelli)

Y continuó: “Ella misma lo decía. No sé si la trataba mal, delante de mí nunca hubo un destrato, pero sí era muy celoso. Cande también era celosa, yo creo que Cande también se había cansado de ese control, como de la ropa, de esto, de lo otro. Aunque hay otras internas que yo las sé”.

Sobre la posibilidad de reconciliarse, la novia del primo de Marcelo Tinelli aseguró: “Yo creo que un momento se volvieron a vincular después del divorcio, pero no creo”. Ante la posible reacción del conductor como padre, completó: “Marcelo no se mete. Sí, aconseja a sus hijos”.

Las declaraciones de Mimi llegaron unos meses después de que la propia Cande rompiera el silencio sobre su vínculo con el intérprete de “Nada de esto fue un error”. Lelé -como la llaman sus íntimos- visitó en mayo El ejército de la mañana, ciclo que conduce Pepe Ochoa en el canal de streaming Bondi Live, y contestó todo. “¿Dejaste muchas cosas por tu vínculo con Coti?“, le preguntó el periodista, a lo que ella respondió: “No, por decisión propia, y un poco sí, me demandó mucha energía, pero por algo que elegí yo, digamos. No lo quiero responsabilizar a él”.

Cande Tinelli contó el motivo por el que se separó de Coti Sorokin

En ese sentido, el productor quiso saber en qué momento se quebró la relación con el músico. “No sé si se quiebra la relación, que sé yo. Hubo como un desgaste del último tiempo, mucha desconexión, poca paciencia y cosas de la convivencia”, señaló. Acto seguido, Pepe le preguntó si ella se desenamoró o si había sido una decisión consensuada. “No sé si me desenamoré, estaba desencantada, un poco sí. Creo que a los dos nos pasó un poco”, comentó.