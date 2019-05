La Voz México: Montaner rechazó a una participante por "falta de humildad"

Ricardo Montaner rechazó a la participante Mildred Soto porque consideró que le faltaba humildad Crédito: Captura YouTube

8 de mayo de 2019

Mildred Soto es una joven mexicana de 25 años que participó del exitoso reality La Voz México y con su versión de la canción Creo en mí, de Natalia Jiménez, deslumbró a todos los miembros del jurado con su voz, salvo a uno.

Mientras Belinda y Lupillo Rivera la llenaron de elogios, al argentino-venezolano Ricardo Montaner no le convenció su "personalidad" y se generó un momento muy incómodo.

"Empecé haciendo teatro musical solo que ahora me estoy enfocando más en mi proyecto. Quiero que la gente me reconozca como Mildred Soto más que alguien que está en una obra de teatro, quiero que la gente sepa quién soy", dijo la joven al presentarse.

El miembro de jurado que se mostró más entusiasmado por su performance fue Lupillo Rivera, quien la felicitó por su interpretación. Allí Soto le respondió: "También me salen bien las rancheras, eh", le dijo al coach que se caracteriza por ese estilo de música.

La tensión empezó a escalar y cuando le tocó el turno de la devolución a Montaner, él le espetó: "Me llama la atención que dijiste 'me salen bien las rancheras también'. Me encanta la autoestima que tienes. Yo no podría decir 'me salen bien las baladas'. Me da como cierto miedito". Belinda sumó más leña al fuego y dijo: "Yo creo que lo que quisiste decir es que lo más importante es nunca perder la humildad".

Aunque le gustó su performance y dio vuelta su silla para demostrarlo, Montaner prefirió que no formara parte de su equipo y le recomendó que eligiera a Lupillo y Belinda. "Yo me volteé por su voz, pero en este minuto no se qué tan cómodo me voy a sentir como coach manejando la cuestión de la personalidad, pero te damos la bienvenida, estás en La Voz y es tu momento para elegir con cuál equipo te quieres quedar", cerró Montaner.