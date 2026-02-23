Robbie Williams regresa a la Argentina después de 20 años con un show en el Movistar Arena: cómo conseguir las entradas
El artista llegará para presentar su nuevo álbum de estudio, Britpop, junto con sus mayores éxitos
- 3 minutos de lectura'
Dicen que lo prometido es deuda y Robbie Williams está a punto de saldar la suya con el público argentino. A veinte años de su última visita al país, en 2006, en el estadio Monumental y en medio de su gira Britpop, con la que aseguró que regresaría por estas tierras, el cantante anunció que dará un show el próximo jueves 1 de octubre en el Movistar Arena de Buenos Aires.
“Sé que muchos preguntan en la Argentina para que haga un show, veo sus comentarios...ya voy a ir, se los prometo y capaz será el año que viene”, había dicho el cantante en septiembre pasado durante su presentación en el Aftersun Festival, celebrado en Malta, al cruzarse con una fan argentina llamada Camila.
Las entradas estarán disponibles a través de la web del Movistar Arena. La preventa exclusiva será mañana a las 12 para los clientes de American Express Platinum, mientras que la venta general comenzará el jueves 26 en el mismo horario.
La gira comenzó el pasado 31 de mayo en Edimburgo y se extendió hasta el 2 de octubre en Atenas, convocando a más de 250.000 personas solo en el Reino Unido, y 1.2 millones de personas a lo largo de todo el tour. Está previsto su reinicio para el 5 de junio en Alemania y continuará por otras ciudades europeas antes de su desembarco en Latinoamérica.
El intérprete de “Angels” y “She’s the One” ofrecerá un show que combina su inconfundible energía de la mano de sus grandes éxitos, como “Let Me Entertain You”, “Rock DJ”, “Strong” y “Feel”, con los sonidos que definen Britpop, su más reciente lanzamiento de estudio, que vio la luz el pasado 16 de enero. Inicialmente estaba prevista su salida para octubre, pero tuvo que postergarla porque coincidía con la fecha en la que Taylor Swift daría a conocer The Life of a Showgirl.
Britpop es el decimotercer álbum de Robbie Williams, que incluye los sencillos “Rocket”, “Spies”, “Human”, “Pretty Face” y “All My Life”. Entre los artistas invitados se encuentran Chris Martin, líder de Coldplay, que colaboró en piano y guitarras; Gaz Coombes, de la banda de rock inglesa Supergrass, que ofició de escritor, productor y músico; la leyenda de Black Sabbath Tony Iommi; el exintegrante de Take That Gary Barlow y el dúo pop mexicano Jesse & Joy.
Con este proyecto, Williams consiguió su 16º álbum número 1 en el Reino Unido, rompiendo el récord histórico del artista con más álbumes en el primer puesto en ese territorio. Como si eso fuera poco, el cantante ya ostentaba el récord como el solista con más álbumes número 1 en el Reino Unido.
