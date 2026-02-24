Rating: el debut de Gran Hermano subió el encendido de la televisión abierta, tras el peor verano en 20 años

“Miren lo que esto, una noche impresionante, amigos y algunos enemigos también porque todo es Gran Hermano. Mundo, galaxia, vuelve Gran Hermano”, De esta manera, Santiago del Moro le dio la bienvenida a la nueva temporada del reality que comenzó a las 22.30 en la pantalla de Telefe, con toda la expectativa en sus espaldas sobre el número de rating. Y es que la televisión abierta está pasando por uno de sus peores momentos en materia de números de audiencia y este formato es lo único que se ha destacado en los últimos cuatro años. Las anteriores temporadas, con números arriba de los 15 puntos, logran atraer a la pantalla chica a generaciones que no consumen los contenidos ya de manera tradicional. Lejos quedó para los más jóvenes la ceremonia de sentarse a una determinada hora a ver un programa específico. Pero GH lo logró.

En octubre de 2022, Santiago del Moro cumplía uno de los sueños de su vida: conducir Gran Hermano. Luego de un tiempo al frente de varios ciclos en Telefe, llegó su momento más esperado profesionalmente hablando. La gala del debut promedió 21.5 puntos de rating, alcanzando un pico de 22.9. Esta fue la edición más exitosa de esta nueva etapa que coronó a Marcos Ginocchio ganador absoluto del reality. En diciembre de 2023 arrancó la segunda temporada, del ciclo que está cumpliendo 25 años al aire, con nuevos concursantes, ignotos deseosos de volverse famosos y un público que seguía acompañando la propuesta por la televisión abierta y en redes sociales. Su marca inicial fue de 20.5 puntos de rating. En diciembre de 2024 debutó la edición más larga de la historia de GH con 24 participantes y su promedio fue de 17.5 puntos. Cabe recordar que a lo largo de los casi siete meses el promedio de las galas del reality fue de 12.7 puntos, números acorde con la baja de encendido que año a año sufre la televisión abierta. Desde ya que todas las miradas estaban puestas en cuánto mediría esta nueva edición, en medio del peor enero de la historia en materia de números.

El prime time comenzó con la eliminación de uno de los participantes más queridos de Masterchef Celebrity. El concurso de cocina de Telefe perdió a Andy Chango, mientras que el resto sigue en carrera de cara a la final. El ciclo que conduce Wanda Nara le dejó a Gran Hermano un buen piso 19 de puntos. La pantalla de Telefe marcaba 17.7 puntos cuando GH comenzó con una apertura alegórica que hizo referencia a los 25 años del reality, con todos los conductores y ganadores. Sorpresivamente, el rating bajó a los 16.8 cuando Andrea del Boca, la primera participante famosa, llegó al piso. “Soy fanática del juego, gracias a Telefe y a vos por dejarme ser parte de todo esto”, dijo la actriz antes de entrar a la casa.

Dentro de una sucesión de personajes con el estereotipo que necesita un formato como GH, hubo varios conocidos: de Carmiña Masi, una conductora de Paraguay hasta Lolo, la hermana de Julieta Poggio, pasando por Emanuel Di Gioia, exparticipante del programa y Divina Gloria. Pero también hubo espacio para los desconocidos: Tomi, un joven futbolista, Danielik, tiktoker tucumana; Manu, que se autodenominó soberbio, egocéntrico y manipulador. Llamó la atención la participación de Mavinga, nacida en África, que hace dos años viven en la Argentina.

La competencia prácticamente se vio anulada por el estreno de Gran Hermano: en la franja de las 22 h el cine de eltrece con el film “Calabozos y dragones: honor entre ladrones”, con Chris Pine y Michelle Rodriguez, marcó 2.6, mientras que BTV logró llegar a 2.5 y Bienvenidos a ganar conducido por Hernán Drago se mantuvo entre los 1.8 y 2 puntos. La marca máxima de GH fue de 17.8 puntos y entregó en 12,1, pasada la medianoche.

El otro rating son las interacciones e impresiones que generó GH a lo largo de 2022/25. El reality copó otras plataformas como Tik Tok, transmisiones en YouTube y Twitch y esto habla a las claras de que las generaciones más jóvenes se sumaron a ver en vivo Gran Hermano. Este lunes, el reality de convivencia y los nombres de Emanuel, Carmiña y Poggio fueron algunos de los Trending Topic en X, además de varios de los nuevos jugadores.

La casa más famosa del país vuelve a latir y de a poco iremos conociendo a los personajes que hay detrás de las personas. En esta temporada hay muchos famosos e influencers, el tiempo dirá si el público los valida, quiere saber más de sus vidas reales o si rápidamente los dejará fuera del juego. Este martes ingresará el resto de los participantes que completarán la lista final de “hermanitos”. Gran Hermano, generación dorada llegó para quedarse y revivir una televisión que tuvo un verano para el olvido en materia de rating. Contenido con mucha producción y de calidad que demuestra que cuando el contenido es atractivo, el público aparece.