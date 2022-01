Laia Catalina, la inesperada actriz de El Marginal que se ganó la admiración de los fanáticos

Luego de una prolongada espera para los fanáticos, El Marginal 4 se estrenó en Netflix y se convirtió en una de las series más vistas de los últimos días. La nueva temporada llegó con las reconocibles caras de los personajes interpretados por Nicolás Furtado (Diosito), Claudio Rissi (Mario Borges), Juan Minujín (Pastor) y Martina Guzmán (Emma Molinari), entre otros, pero una nueva protagonista se ganó los corazones de los espectadores: la pequeña Laia Catalina Mazzei.

La flamante entrega de la exitosa producción conmovió desde los primeros capítulos a sus fanáticos, al sorprenderlos con la noticia de que Emma Molinari y Pastor tuvieron una hija. El romance que se gestó a lo largo de las primeras tres temporadas, tuvo sus frutos en este estreno y la niña que interpreta a su hija fue furor en el set de grabación y en las redes sociales.

Con esta y otras imágenes, Federico Mazzei mostró cómo su hija se divierta en el set de filmación Gente

Laia Catalina se convirtió en una influencer de TikTok con su cuenta Lila.Catalina, donde su madre, Katterina Moreno, comparte a diario los juegos y las vivencias de su hija. Tras una éxito arrollador en la red social, Katterina y el padre de la pequeña, Federico Mazzei, decidieron acercarse al casting de la serie para probar suerte. Laia se adaptó sin problemas a los requerimientos de los productores y se ganó el lugar para interpretar a la hija de Minujín y Guzmán en la ficción.

Tras sus primeros pasos en el mundo de la actuación, su soltura y su divertida forma de ser hizo que los actores y los integrantes de la producción se vieran encantados con su presencia. En distintas fotos que trascendieron de parte de los protagonistas y de los padres de Laia, se vio a la niña y a las figuras de una de las producciones internacionales más exitosas de Netflix disfrutando durante los detrás de escena.

Laia junto a Martina Guzmán en el rodaje de El Marginal 4 Gente

Federico Mazzei, usuario activo de TikTok, donde cuenta con más de 24 mil seguidores, compartió varios videos de la pequeña en plena grabación y enterneció a sus seguidores. “Simplemente agradecer a la producción por el excelente trato y profesionalismo”, comentó en uno de sus posteos que se viralizó, superó el millón de visualización y cosechó más de 200 mil likes.

Federico Mazzei, mostró cómo Laia disfruta de la grabación de El Marginal

En el collage de fotos que fue furor entre los usuarios, mostró a su hija divirtiéndose, jugando y también durmiendo detrás de las cámaras del set de filmación. Incluso, en muchas de las imágenes, Juan Minujín, Nicolás Furtado, Martina Guzmán y otros de los protagonistas se mostraron muy entretenidos pasando el tiempo con Laia Catalina.

En una segunda publicación, Federico Mazzei volvió a destacar el trato de la producción y los actores y, con su hija en brazos, expresó: “Mi hija y yo queríamos dar las gracias por todo el apoyo que dieron a este video, la verdad no puedo creer hasta que punto llegó tenemos 122 mil Me gusta y creo que va in crescendo. En definitiva, queríamos darle la gracias a todos de verdad”.

Laia y su padre le agradecieron a la producción y a los actores por sus tratos

De esta manera, mientras da sus primeros pasos en la Industria cinematográfica, la pequeña Laia Catalina Mazzei no solo se compró con su ternura a los destacados actores que encarnan los personajes de El Marginal, sino que ya se convirtió en una celebridad de las redes sociales.