De qué trata la serie de terror psicológico que sorprendió al convertirse en lo más visto de Netflix

En la última actualización de las series y películas más vistas de Netflix, Archivo 81 apareció dentro del top ten. Se trata de una trama de género de terror psicológico creada por la estadounidense Rebecca Sonnenshi, y basada en un podcast de título homónimo que se estrenó en 2018 y ya se convirtió en furor en la plataforma de streaming.

Archivo 81, la nueva serie de terror de Netflix que es furor

En la historia, Dan Turner es un archivista y restaurador de video que recibe la tarea recuperar unas cintas destruidas en un incendio. A medida que avanza su trabajo, encuentra misteriosos clips que lo llevan a sumergirse en una investigación donde hay 13 personas desaparecidas y una joven que pide ayuda.

Según un artículo del escritor Paul Tassi para la revista Forbes, Archivo 81 “es el segundo programa más visto en los EE. UU.”. De hecho, “ya pasó por alto a Cobra Kai, The Witcher y Emily en París con su debut, y potencialmente podría llegar al número uno con suficientes recomendaciones de boca en boca”.

Trailer de Archivo 81

La producción de la serie está a cargo de James Wan, quien dirigió y fue el creador de las franquicias como: El Conjuro (The Conjuring) y El Juego del Miedo (Saw). Mientras que Aaron Moorhead, Haifaa Al-Mansour, Justin Benson, Rebecca Thomas son los diferentes directores.

La trama está protagonizada por Dina Shihabi (Altered Carbon), Mamoudou Athie (The Get Downi) y Matt McGorry (Orange is the new black). En el elenco se destacan: Martin Donovan (Big Little Lies), Matt McGorry (Cómo defender a un asesino), Julia Chan (Katy Keene), Evan Jonigkeit (Frontera) y Ariana Neal (Figuras ocultas).

Rebecca Sonnenshine (Crónicas vampíricos) fue la guionista que adaptó la historia; para realizar su trabajo se contactó con los creadores del podcast que inspiró la serie: Marc Sollinger y Daniel Powell, quienes se transformaron en los productores ejecutivos del producto junto a Wan.

Dina Shihabi y Mamoudou Athie protagonizan Archivo 81, la serie que se transformó en furor en poco tiempo nen Netflix. netflix.com

El secreto para encontrar series y películas ocultas en la plataforma

Netflix cuenta entre las razones de su éxito, además de los contenidos propios y exclusivos, la tecnología detrás que hace que la selección y recomendación de películas y series respondan a los intereses particulares de cada usuario o perfil.

La serie puede verse por Netflix (Foto AP/Dan Goodman, archivo)

No obstante, hay mucho contenido oculto que posiblemente nunca será recomendado y, por tanto, jamás tendrás la opción de encontrarlo, a menos que lo busques específicamente. Pero existe, como siempre gracias a la tecnología, una manera de desbloquearlo para que puedas ampliar tus opciones de películas en la popular plataforma.

¿Por qué Netflix esconde gran parte de su catálogo? En verdad no se trata de una acción premeditada: simplemente el algoritmo no muestra gran parte de la voluminosa oferta porque trabaja con recomendaciones basadas en temáticas que el usuario ya vio, y a partir de ahí elabora el menú a partir de sus gustos y consumo de contenido.

Más allá de eso, podés acceder a ese catálogo extendido y comenzar a consumir otros contenidos para que el algoritmo de Netflix te empiece a recomendar cosas que tradicionalmente no pone en consideración.

La plataforma cuenta con un oferta muy grande contenido que, en muchas ocasiones, no le aparecen al usuario Netflix

¿Cómo ver las películas ocultas? Es muy sencillo. Abrí tu cuenta en un navegador de computadora y escribí “Netflix Category Lookup”. De ese modo verás categorías de contenidos que no aparecen en la lista tradicional de la oferta de la plataforma.

Algunas de esas categorías ocultas son Bollywood Movies, Faith and Spirituality, Indepent Movies y Music, Westerns, entre otras.