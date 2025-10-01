En el marco de su presentación en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, Lali Espósito estuvo en un programa de televisión española y se refirió a su enfrentamiento con el presidente Javier Milei. La cantante reveló que la disputa no disminuyó y explicó cómo surgió la pelea.

¿Qué dijo Lali sobre su pelea con Milei?

En su visita al programa español La Revuelta, la cantante argentina le regaló al conductor David Broncano un póster similar a la portada de su canción Fanático, dedicada al Presidente. En la imagen, su rostro aparece cubierto de escraches, en alusión a las críticas que recibe el presentador en redes sociales. "Para la gente que no te quiera tanto. Hay que saber hacer humor con las cosas“, comentó antes de explicar su conflicto con Milei.

Lali Espósito habló sobre su enfrentamiento con Milei

Ante el desconocimiento del conductor español sobre el tema, Lali explicó el origen de la disputa. "No vayas a atender cuando el demonio llama es una advertencia. Yo atendí con Fanático, con la primera canción que lancé de este álbum. Me peleé con el Presidente de la Nación. Él me peleó porque no le gustó una opinión muy concreta que yo di y entonces tuve que hacer una canción para responderle“, relató.

El inicio de la pelea entre Javier Milei y Lali Espósito

La actriz detalló que todo comenzó tras las PASO, cuando ella escribió: “Qué peligroso. Qué triste”. A partir de ese momento, denunció una persecución por parte de trolls, con calumnias e injurias. “Por un rato, quizás hasta el día de hoy pero con menos fuerza, fui el centro de hate del mismo Presidente. Él me cambió el nombre y me puso ‘Lali Depósito’ porque cree que los artistas opinan porque les pagan. Ahora estoy bárbara. Me quebré pero estoy divina“, agregó.

El regalo de Lali Espósito a David Broncano en España

Lali Espósito aseguró que la confrontación no se atenuó. "La cosa no se suavizó. Si no soy yo, es otro artista. Está raro el tema de la libertad de expresión. Yo maleducada no soy. Opiné como parte de la sociedad y artista que tiene un micrófono en frente. Y lo voy a seguir haciendo. Sino lo haré con música. Un beso a mi país, que tanto quiero“, advirtió.

El Presidente continuó con comentarios dirigidos a Lali Espósito y a otros artistas, como María Becerra. En abril, la cantante lanzó el álbum No vayas a atender cuando el demonio llama, que incluye canciones en respuesta a Milei. Sobre Fanático, Lali explicó: “Me hago cargo, yo elegí la narrativa de la canción, hablar de eso. No de una persona, eso está bueno decirlo. Dirigí la canción a un tipo de persona que tiene esos rasgos, ese fanático obsesivo que te odia pero que en el fondo le interesás muchísimo. Soy responsable de haber querido decir eso que digo, del video y de la ironía que maneja”.

El reciente gesto de Lali al Gobierno

El gesto que hizo Lali Espósito durante su show en Vélez

Durante su presentación en el Estadio José Amalfitani, Lali presentó una nueva canción con referencias al Presidente e hizo un gesto contra Karina Milei por el escándalo de las presuntas coimas. En la interpretación de Fanático, en lugar de imitar la pose del Presidente, la artista levantó tres dedos de su mano derecha, aludiendo al 3% de la supuesta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.