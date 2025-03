La broma pesada de la hermana de Lali Espósito y otra streamer sobre Milei que provocó la reacción de Adorni

Ana Laura Espósito, hermana de Lali que es también conocida como “Anita”, y Julieta Castro fueron protagonistas este martes por la tarde de un polémica al hablar en tono de broma sobre la posibilidad de matar al presidente Javier Milei. En uno de los tramos del programa Patria y Familia (LUZU TV), los integrantes del ciclo se disponían a jugar al “abogado del Diablo” cuando Castro se valió de un polémico ejemplo para explicar la dinámica, palabras que fueron avaladas por Anita.

“Vamos a jugar un juego hoy… Es medio la consigna del día, inspirada en mi nuevo rol de conductor. Se llama el abogado del diablo. Esto es así: la gente nos va a mandar audios y nos va a contar algún problema que esté teniendo, donde básicamente ellos serían los responsables de ese problema. Por ejemplo, le metí los cuernos a mi mujer. Y van a tener que elegir a un miembro del staff de Patria y Familia para que lo defienda arduamente” introdujo primero Federico Popgold.

“Vamos a defender lo indefendible y no vale juzgar esa defensa”, aclaró Lucas Spadafora, a lo que Camila Mayan sumó: “Tampoco vale juzgar al diablo”. Es luego de estas distinciones que Castro se sumó a la conversación y dijo: “ Así soy yo básicamente con mis amigas y con mis amigos. Vos podes matar al Presidente [Javier Milei] que yo te voy a defender ”. Mientras que Popgold y Mayan intentaron bajarle el tono al comentario con un “Ojo Juli”, la hermana de Lali Espósito redobló la apuesta.

“Si querés matar al Presidente, andá yendo. Yo te banco. Acá te espero de vuelta. ¿Querés una bolsa negra?”, lanzó entre risas.

“Se refiere al presidente del club de fans de otra cosa”, dijo después el conductor del programa y dio el pie para cambiar la temática en discusión. El fragmento sin embargo terminaría por llegar al vocero presidencial Manuel Adorni, que expresó confusión a través de un posteo en X. “¿?”, se limitó a escribir Adorni.

Si bien no existe animosidad entre Anita y Milei, si la hay entre el jefe de Estado y la artista pop. El conflicto tuvo su inicio el 13 de agosto de 2023, cuando La Libertad Avanza se convirtió en la fuerza política más votada de las PASO. Lali se valió de las redes sociales para expresarse al respecto y escribió: “Qué peligroso. Qué triste”.

Unos meses después, en febrero de 2024, el Presidente acusó a la cantante en una entrevista de cobrar “millones” por un show en la provincia de La Rioja. “Todos los artistas que estuvieron ahí, como Lali ‘Depósito’, cobraron del Estado”, denunció en una entrevista que brindó entonces a LN+.

La acusación del Presidente no quedaría sin responder. En una extensa publicación, Lali desmintió aquella versión y ratificó: “No lo quiero aburrir. Lo que quería decirle es que no conozco otra cosa que no sea trabajar y así me gano lo mío siempre. Participé de varios shows municipales con todos los gobiernos”.

En lo que a 2025 atañe, los idas y vueltas entre el mandatario y la cantante mantuvieron la misma base: el Presidente continuó con los ataques hacia Lali al decir que vivía de los subsidios del Estado y era un instrumento de propaganda política, palabras que fueron minimizadas por la artista pop.

