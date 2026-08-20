Lali le respondió Marcelo Polino tras el escándalo por la serie de Moria Casán: “Es insólito”

El estreno de Moria, la biopic de Netflix sobre la vida de Moria Casán, trajo consigo varios escándalos y no solo referidos a cómo se retrataron a las personas reales en la ficción. Marcelo Polino, quien tiene una aparición en el final, cargó sin filtro contra Lali Espósito, quien también tiene una participación. ¿Qué sucedió? Cuestionó su actitud durante el rodaje y aseguró que no se reunió con el resto de los famosos invitados. La cantante, que en un primer momento evitó entrar en conflicto, salió a hablar y, fiel a su estilo, no se guardó nada.

En la emisión del miércoles 19 de agosto de su programa Sálvese quien pueda (América TV), Yanina Latorre reveló que se comunicó con Espósito y le preguntó por qué Polino la atacó “de repente”, mencionando además que ya en el pasado la había criticado. “De repente no, solo hay que ir al pasado reciente, siempre me da”, sostuvo la cantante.

Lali tiene una aparición especial en la biopic de Moria (Foto: Captura)

“No lo conozco como persona, no sé qué decirte. Lo que dice para hacerme quedar como estrellita es de mala leche. Yo no soy así. Me parece muchísimo todo esto que se armó, me causa gracia. Ni idea por qué lo hace”, enfatizó Espósito en el mensaje que le envió a Latorre. Afirmó que con Moria Casán tiene “la mejor siempre” y que le explicó el motivo por el cual no asistió a la premiere de la serie, que se realizó el martes 11 de agosto en el teatro Lola Membrives, dando a entender que no había ningún conflicto entre ellas.

“Cosas de la vida y el trabajo. No entiendo por qué armaron tanta cosa. Me interesa cero esto, es insólito para mí. Él [Polino] va cambiando de enojo y de motivo según la nota que da. No lo conozco como persona”, sentenció.

Marcelo Polino también tiene una participación en la serie de Moria Gerardo Viercovich - LA NACION

El escándalo surgió a partir de la última escena de la biopic a la que fueron invitados varios amigos de La One, entre ellos Polino, Espósito, Elizabeth “la Negra” Vernaci y las hermanas Xipolitakis, entre otras personalidades. “Todos estuvimos en un lugar, menos una persona que decidió no estar con nosotros. Vamos a grabar y había una persona que estaba en otra habitación del Palacio que no se quiso juntar con nosotros”, lanzó esta semana el periodista mientras reemplazaba a la diva en su programa La mañana con Moria (eltrece).

“Lali Espósito no se quiso juntar con nosotros. Estuvo en un lugar y todos los amigos, en otro. Aparte, todos tenemos lengua larga y decíamos: ‘Che, esta no quiso juntarse con nosotros’”, reveló. Asimismo, aseguró que nunca la vieron, puesto que no filmaron al mismo tiempo: “Grabamos todos, nos retiraron a nosotros e ingresó ella”.

Marcelo Polino se refirió a su pelea con Lali

En cuanto a cómo surgió inicialmente la pelea entre el comunicador y la intérprete de “Fanático”, Polino recordó que fue el padrino de su fandom durante una década. “Después ella se subió al pony e hizo cosas que a mí no me gustaron. Un día la llamé y me pidió disculpas. Todo bien, es una gran artista, la respeto, pero se cortó la relación”, explicó. Además, dijo que la gota que rebalsó el vaso fue cuando, durante la época que él era embajador de La Voz Argentina (Telefe) y ella jurada, le rechazó todas sus invitaciones a su programa de streaming que se grababa en el estudio de al lado y terminó accediendo, según él, de mala gana, a una entrevista virtual.