Lali Espósito se sinceró respecto al límite de edad que tiene que tener un hombre para conquistarla: “No es lo mío”

Lali Espósito y Pedro Rosemblat viven su romance a pleno. Desde que blanquearon su relación a principios de este año, gritaron su amor a los cuatro vientos: tuvieron espadas románticas, pícaros intercambios de mensajes en redes sociales y hasta fueron juntos a diversos eventos. En la actualidad, el comunicador acompaña a la cantante en la promoción de su último single “Fanático”, el cual es uno de los temas del momento.

Justamente, el lunes, la artista estuvo en Bendita (elnueve) y su historia de amor con Rosemblat fue tema de conversación. Luego de que ella llenara de elogios a su enamorado, Beto Casella le hizo una picante pregunta sobre cuál es la edad máxima que tiene que tener un hombre para salir con ella y su respuesta dio mucho de que hablar.

A principios de este año - y tras varios rumores - Lali y Pedro blanquearon su noviazgo con una foto romántica en redes sociales. Incluso la artista sorprendió al sincerarse sobre la relación. “Hasta entonces, había intentado con otros, pero nadie me había descubierto. Hasta tus ojos, que parecieron reconocer algo perdido y recobrado, nadie me había visto”, escribió en aquel momento. Es hasta la actualidad que la pareja continúa junta y más enamorada que nunca.

Esta semana la intérprete de “Disciplina” tuvo un mano a mano con Casella y todo el panel de Bendita. “¿La vida bien? ¿Pedrito bien?”, quiso saber el conductor y ella le aseguró que la vida estaba “bárbara” y que se sentía “muy contenta”. “Es importante que el frente emocional esté bien”, comentó Beto y Espósito le aseguró que en su caso era “primordial”. “Para cualquier trabajo, para cualquier cosa, pero bueno, cuando uno tiene una data que no le pertenece, que tiene que ver con lo popular o con él afuera, muy fuerte, tener un hogar lindo, amoroso, donde se conversa, donde hay contención es importante”, sostuvo la cantante.

En este sentido, se refirió a su relación con el conductor del streaming Gelatina y no se guardó los elogios: “La verdad que somos una pareja divina, somos una buena pareja. Él es lo más, la verdad”. A su vez, indicó que están juntos hace un año, pero aclaró que fue de esos años “intensos; cuando el amor es una cosa como que parece de toda la vida”.

Lali Espósito y Pedro Rosemblat están juntos hace un año

En otro momento de la entrevista, el conductor le hizo un comentario sobre su vida sentimental, más precisamente el límite de edad que tiene para una relación: “Hay que decirlo también, nada es eterno. Leí una tendencia mundial que la persona de 30 [años], cuando corta con una pareja, la siguiente para una mujer va a ser un hombre más grande. “¿Hasta qué edad llegas?”.

Con la honestidad que la caracteriza, Espósito dijo: “Yo he tenido de todo. Tuve un novio 14 años mayor; he tenido de la misma edad, de ocho años más”. A su vez, en esta misma línea recalcó: “Más chico no, no es lo mío. Pero más grande sí”.

Las románticas vacaciones de Lali Espósito y Pedro Rosemblat en Mendoza

Hace un par de meses, Lali y Pedro Rosemblat se tomaron unos días para descansar y disfrutar de una escapada romántica a Mendoza. Los enamorados pasearon por un conocido viñedo de la provincia, recorrieron todo el lugar y degustaron sus mejores vinos.

En agosto, Rosemblat y Espósito disfrutaron de unas vacaciones en Mendoza (Foto: Instagram @lali)

La pareja no dudó en compartir postales de su viaje en redes sociales y entre todas las imágenes se destacó una del almuerzo que tuvieron en la que se pudo ver a Lali comiendo un hueso gigante, con cuatro copas de vino en la mesa. Además, se sacaron varias fotos con el espectacular paisaje de fondo y mostraron algunos de los platos que degustaron durante sus vacaciones.

