Lali Espósito subió una foto picante desde Madrid y Pedro Rosemblat no se guardó ningún piropo: “¿Puede ser?”

A principios de febrero, se confirmó lo que ya era un secreto a voces: el romance de Lali Espósito y Pedro Rosemblat. Tras compartir sus primeras fotos juntos en redes sociales, la cantante y el streamer dejaron de ocultarse y comenzaron a gritar su amor a los cuatro vientos. Ya compartieron vacaciones, salidas al teatro y hasta una entrega de premios. Incluso ella expresó públicamente lo enamorada que está y lo que siente por su pareja. “Hasta entonces, había intentado con otros, pero nadie me había descubierto. Hasta tus ojos, que parecieron reconocer algo perdido y recobrado, nadie me había visto”, escribió tiempo atrás.

Si bien hoy están físicamente separados, puesto que ella está en Madrid y él en Buenos Aires, se mantienen en contacto permanente. En las últimas horas, la cantante hizo un posteo en su cuenta de Instagram donde sumó varias fotos de sus últimos días - incluida una muy picante que no pasó inadvertida - y su novio le envió un piropo que nadie dejó pasar.

El piropo de Pedro Rosemblat en el último posteo de Lali (Foto: Instagram @lali)

Desde Madrid, la intérprete de “2 son 3″ publicó un compilado de fotos de lo que aconteció en su vida en los últimos días. Mostró un poco de todo, desde su noche de juego de cartas, hasta una reunión con sus amigas. También publicó una imagen suya probándose roba y la clásica selfie en el ascensor con un jugo y un bol de comida. A su vez, subió una foto que se tomó frente al espejo de su camarín en la que tenía un conjunto de ropa interior que dejaba mucha piel al descubierto.

Rápidamente, el posteo se llenó de “Me Gusta” pero toda la atención se posó en la reacción de Pedro Rosemblat, quien no tardó en dejar su comentario. “Estás cada día más linda, ¿puede ser?”, escribió y su piropo fue aclamado por los fanáticos. Otro detalle no menor fue que, aunque no estaba en España, el conductor del streaming Gelatina también fue incluido en el popurri de fotos. ¿Cómo? Lali sumó una tierna postal que capturó durante una de las videollamadas que compartieron.

Lali subió una foto de una de las videollamadas que compartió con su novio (Foto: Instagram @lali)

Actualmente, Lali está en Madrid debido a las grabaciones del programa de talentos Factor X (Telecinco). Ella es una de las juradas del reality, junto con la compositora Vanesa Martín, el cantante Abraham Mateo y el músico Guillermo ‘Willy’ Bárcenas.

El conmovedor mensaje de Pedro Rosemblat luego de que Lali ganara en los Premios Gardel

La realidad es que a Rosemblat le gusta evidenciar su amor por Lali a través de las redes sociales. La semana pasada la artista voló de Madrid a Buenos Aires para asistir - acompañada por su novio - a la entrega de los Premios Gardel 2024. Se fue del Movistar Arena con las manos llenas, puesto que se llevó tres galardones: Mejor videoclip corto por “¿Quiénes son?”, Mejor álbum de artista pop por su último disco, “Lali” y Canción del año por “Obsesión”.

Pedro Rosemblat estuvo junto a la cantante toda la velada y no dudó en expresar públicamente todo el orgullo y admiración que sentía por ella. “Te amo Mariana. Sos la persona más espectacular que habita este planeta”, expresó en un video que publicó en sus Stories de Instagram, en el cual se pudo ver a la artista celebrando el triunfo junto a su equipo.

