Tomás Holder es el primer eliminado de Gran Hermano: así fue su paso por la casa, rodeado de polémicas

Este domingo tuvo lugar la primera gala de eliminación de Gran Hermano (Telefe) y Tomás Holder fue el primer concursante que quedó afuera de la casa en esta nueva edición. El voto del público decidió que el rosarino saliera antes de Marcos y Agustín, los otros dos nominados de la semana. Pero más allá de la expulsión, varias polémicas rodean al joven de 21 años dentro y fuera del reality show: desde los comentarios que realizó sobre las mujeres hasta una repudiable confesión.

“En las redes, hago un personaje, ‘Tincho’. Es medio clasista, homofóbico, tipo rugbier... A la gente la hace reír mucho”, contó el influencer, de 21 años, en su presentación de entrada a la famosa casa. Holder también advirtió: “Soy querido u odiado. No tengo punto medio”. Con esta descripción, el rosarino generó muchas polémicas delante y detrás de las cámaras. Incluso su madre, en la noche de eliminatorias, expresó: “No me pone nerviosa si se queda o se va, sino el personaje que muestra. A mí, como mamá, no me gusta”.

Tomás Holder fue el primer eliminado de esta edición.

Desde su entrada, Holder lanzó varias frases polémicas dentro de la casa. “Si una mina es buena y es un 10 de hermosa, y me pide que suba a un colectivo, pasa de un 10 a un 8. Sigue siendo linda, con la diferencia de que no tiene plata”, dijo frente a sus compañeros. El egocentrismo también quedó plasmado cuando reveló una anécdota de una seguidora de su personaje: “La camisa que usé todo el verano en Pinamar, se la vendí a una fan por 45 mil pesos”.

Tomás Holder aseguró que nunca viaja en colectivo.

Pero fuera de la casa, Holder también fue criticado, luego de que se viralizara un video de 2020 en el que el tiktoker aparece parado sobre los autos de un estacionamiento, mientras realiza poses de fisicoculturismo. “Esta persona entró a un estacionamiento, empezó a correr y a saltar por los autos, dejando así abolladuras. Difundamos para que pague lo que corresponde”, escribió la usuaria de Twitter @agusdonati.

Una usuaria reveló un video en el que Holder se sube a varios autos de un estacionamiento. Twitter: @agusdonati_

Holder respondió en aquel momento al tuit y aseguró que se haría cargo de los daños, pero la autora afirmó que eso nunca sucedió. “Vengo a defender mi nombre. Todo esto está sacado de contexto. No entré a un estacionamiento por entrar, sino porque ahí está el gym de un conocido mío. Jamás pensé en dañar ningún auto. Pedí disculpas y me voy a hacer cargo, como corresponde”, escribió el rosarino.

Santi Maratea mandó al frente a Tomás Holder: “¿No era homofóbico?”

El concursante más polémico de Gran Hermano contó con toda naturalidad a sus compañeros una actitud repudiable que protagonizó cuando cumplió 18 años y salió con una chica menor de edad. En una conversación sobre las parejas que tuvieron, Holder afirmó: “La más grande con la que estuve tenía 42 [años] y yo, 19. La más chica, 15, y yo tenía 18″.

Santi Maratea compartió un mensaje que recibió de Holder. Instagram: santimaratea

Además, Santiago Maratea compartió un mensaje que el polémico concursante le envió. En medio de una recaudación para que el equipo deportivo de gimnasia aeróbica argentino viaje a Cúcuta (Colombia) para participar en el Torneo Panamericano, el influencer prometió mostrar un mensaje que recibió de Holder si llegaban a 3 millones de pesos. Cuando la recaudación alcanzó a dicho objetivo, Maratea compartió la publicación. “Sos hermoso”, le escribió el concursante. “¿No era homofóbico?”, cuestionó el influencer, con un tono irónico.

El repudiable comentario de Tomás Holder dentro de la casa de Gran Hermano Twitter

Maratea se refería a la polémica que surgió la semana pasada cuando Holder quedó nominado y se mostró muy enojado por la situación. Juan, quien parecía ser su amigo dentro de la casa, lo llevó al patio para intentar que se calmara. Fue en ese momento que el participante lanzó un repudiable comentario que tuvo impacto inmediato en las redes sociales: “Qué suerte que no hay ninguno p.. en la casa porque ahora mismo, con la calentura que tengo, le estaría pegando”, dijo y recibió durísimas críticas por parte de los usuarios.

