Gran Hermano 2022, en vivo: el minuto a minuto de estrategias de juego tras la salida de Tomás Holder

14.15 | La inesperada pelea de Agustín y Coti por “el fin del mundo”

Las horas de ocio en Gran Hermano son muchas, lo que conlleva una búsqueda de formas de matar el tiempo entre los participantes. Para ello, la imaginación juega un rol fundamental en vistas de apaciguar el aburrimiento que se genera. Las charlas son cruciales en este aspecto, pero ya los temas pendientes son escasos. En este contexto, el grupo intercambiaba opiniones acerca de la existencia del “fin del mundo” cuando Agustín afirmó que es una realidad, y se apoyó en la ciencia para expresar sus palabras. “¿Qué necesidad hay de decir tantas palabras?”, lo interrumpió Coti, visiblemente enojada. En ese momento, el joven indicó que se trataba de un problema de ella, que no suele escuchar ese tipo de lenguaje. “¡No! ‘Va a pasar’. Yo sé que va a pasar, pero quiero que sepan por qué lo sé. ¿Qué problema hay? Ese no es un lenguaje técnico o científico”, contestó la correntina, y protagonizó un curioso momento dentro de la casa.

Discusión Coty y Agustín

13.50 | Qué es la nominación espontánea y cómo modifica al juego

Las estrategias de juego son la herramienta fundamental en Gran Hermano, además de llevarlas a cabo con pensamientos y planes, los participantes tienen un recurso que en otras emisiones generó grandes polémicas: la nominación espontánea. Se trata de una acción que se puede utilizar luego de una eliminación, contrario a la creencia popular, este movimiento no da la posibilidad de enviar a nominación a un jugador, sino que quien la utiliza tiene el beneficio de que sus puntos valgan 3 y 2, en vez de 2 y 1, según explicó Victoria “Juariu” Braier, analista del ciclo. Marianela Mirra usó este recurso contra Diego Leonardi en GH 2007, al momento que eran solo cinco en el reality, por ello quedó en placa por la cantidad de puntos otorgados. En este Gran Hermano, habría sido utilizada por Nacho. Por el momento, se trata de especulaciones.

Juariu explicó el uso de la espontánea (Captura Twitter @juariuok)

13.40 | Masivo enojo por la transmisión de Pluto TV

Pluto TV es la plataforma de streaming- gratuita- encargada de la transmisión en vivo de Gran Hermano. Mientras, se estableció el acceso a la visualización de las cámaras de la casa durante las 24 hs de día a través de este sitio, Telefe está a cargo de todos los programas en torno al reality. Sin embargo, los usuarios muestran una gran disconformidad respecto al acceso al contenido on demand, con diversas denuncias en redes sociales, donde se indican los frecuentes cortes llevados a cabo. Otros tantos indican que se trata de una estrategia, ya que, por ejemplo, los desafíos no son mostrados para luego ser transmitidos por el canal de aire.

El enojo de los usuarios contra Pluto TV (Captura Twitter)

13.20 | La angustia de Juan tras la eliminación de Holder

“Jamás pensé que me iba a poner a llorar por un participante. Fue el único que me recibió bien”, expresó totalmente angustiado Juan frente a sus dos compañeros de grupo, Martina y Nacho, luego de la eliminación de Tomás Holder. El malestar del taxista se extendió durante los días posteriores al suceso, a tal punto que tuvo una charla íntima con Gran Hermano. A pesar demostrar una gran tristeza ante la ausencia de su compañero, afirmó que seguirá firme en el juego para cumplir sus objetivos: “Que me saque la gente. Irme no me voy a ir”.

Juan descosolado

13.00 | Nueva pareja y escenas de celos

Coti y el Conejo se convirtieron en la segunda pareja blanqueada del reality, al dejar de esconder su cercanía. Ahora, se muestran abiertamente a los besos y poco a poco se conocen más. Sin embargo, no todo es color de rosa para ellos. La correntina ya le realizó la primera escena de celos a su pareja. “Ayer le estuviste amasando la espalda a Mora”, le planteó la joven en privado. La respuesta que obtuvo la indigno, debido a que su pareja le señaló que luego de ese episodio le fue a dar un beso a ella. “Ah pero es fácil. Entonces me voy a chapar a otro y después te voy a dar un abrazo a vos”, refutó ella. La conversación concluyó con dos posturas distintas, sin ponerse de acuerdo sobre cuál es el límite de acercamiento a otra persona.

Escena de celos

12.45 | Búsqueda del punto ciego

Juliana y Maxi conformaron la primera pareja de la casa de Gran Hermano. Los jóvenes no duda en demostrarse cariño, sin embargo - como era de suponerse- las cámaras que siguen sus pasos les otorga incomodidad respecto a lo que podría transmitirse en sus momentos íntimos. Dispuestos a buscar la forma en que este aspecto no interceda en sus contactos, la pareja junto a Romina recorrieron las instalaciones de la propiedad en busca de un “punto ciego”, en el que no serían captados. El momento se viralizó en redes, lo que causó ternura entre los usuarios.

Maxi y Juliana

12.30 | Qué decía la carta de la polémica: Tomas Holder la leyó en vivo

Tomás Holder se convirtió en el primer eliminado de GH 2022. En una semana de estadía, se convirtió en el participante más polémico de la emisión. Sus primeros minutos en la casa causaron gran repercusión debido a que los usuarios de las redes detectaron que previo a su ingreso, su madre le dejó algo en el bolsillo del pantalón. Era una carta y quedó en posesión de Gran Hermano. Tras su salida conoció qué decía el escrito en el que su madre le brindaba sugerencias de cuidado ante el juego. “No cambies tu esencia, esa persona sensible, leal, de buen corazón creo que dice”, leyó en vivo durante El debate (Telefe).

Holder

