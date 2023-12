escuchar

Si el año pasado Netflix sorprendió con Blonde y Pinocchio, este 2023 continuó con los dramas y las cintas de acción de corte “pochoclero”. Por el otro lado, las grandes favoritas de los festivales internacionales están en otras plataformas: Barbie acaba de ingresar a HBO Max y Los asesinos de la luna estaba reservada para Apple TV+. Eso no quita que el legendario servicio de streaming no tenga lo suyo en sus producciones originales este año.

Una de las películas más buscadas en la primera parte del 2023 en Netflix fue la alemana Sin novedad en el frente, ganadora del Oscar a Mejor Película en 2022. Asimismo, otras cintas como Dejar el mundo atrás y El conde, y una de las candidatas para competir en los Premios de la Academia, El asesino, estrenaron en la plataforma y se posicionaron algunos días en el top de lo más visto.

Estas fueron las 10 mejores películas que Netflix estrenó en 2023

La siguiente lista recopila las mejores 10 películas originales de Netflix, que fueron producidas por el servicio o solo están disponibles en esa plataforma.

El top 10 de las mejores películas de Netflix

10. Ustedes

Netflix tiene thrillers y películas de acción bastante adictivas en su catálogo, pero no causa el mismo furor con las comedias. En 2023, Ustedes fue lo más cercano a una fórmula de humor que valió la pena disfrutar el fin de semana. Es un romance de choque cultural que tiene a dos claves del género: Eddie Murphy y Jonah Hill. El más joven comediante se pone en los zapatos de Ezra, un judío enamorado de Lauren, la afroamericana con el padre más celoso, Akbar. El conflicto más gracioso de la trama es que el joven comprometido debe ganarse al padre de la novia.

Con Ustedes, Jonah Hill vuelve a hacer una comedia interesante tras un largo periodo fuera del espectáculo y años después de la película que lo hizo famoso, Supercool. Además, en esta película, el actor hace una buena e insoportable dupla con Murphy. Parte de ello es que la cinta tuviera buena aceptación entre los suscriptores de Netflix durante su estreno, a pesar de que los críticos de Rotten Tomatoes la hayan tachado de simplona.

9. La elefanta del mago

La favorita de las películas animadas originales de Netflix es La elefanta del mago. Son las aventuras de Peter, un niño que puede recuperar a su hermana desaparecida, según una adivina, con la ayuda de una elefanta y un mago capaz de conjurarla. Para lograr esta gran hazaña, pasará por la adversidad y descubrirá el valor de la esperanza.

Inspirada en la obra homónima de la autora de best-sellers, Kate DiCamillo, los personajes animados de la película de Netflix son la viva imagen de la ternura y están acompañados de diálogos tan realistas como el color de sus formas. Fue una de las opciones del catálogo que invita a reflexionar y asombrarse con un nuevo mundo de fantasía. Es, también, una bonita elección para pasarla en familia.

8. Luther: Cae la noche

Es una superproducción de Netflix donde hay un héroe, un villano demente y una persecución. La trama se centra en John Luther, un expolicía injustamente encarcelado. Él acaba de escapar de prisión para acabar con un psicópata cibernético, a quien debió matar en una misión y no pudo.

Andy Serkis, a quien se le recuerda por interpretar a Gollum en El señor de los anillos y El hobbit, es el villano de la cinta de acción de Netflix. El carisma de los actores protagónicos pone en la cima de la pirámide en películas del 2023 a Luther: cae la noche, que ha sido incluso comparada como una historia británica de Batman. Sin duda, la oscuridad de la ciudad y la forma en que hablan de la justicia marcan el punto alto de la cinta.

7. El clon de Tyrone

Mitad comedia, mitad teoría de la conspiración al ritmo de Somebody’s Watching de Rockwell. En la trama de locura de El clon de Tyron, un proxeneta, una prostituta y un traficante de drogas descubren el plan secreto del Gobierno para clonar al resto de las personas. El siguiente paso es no saber dónde esconderse o pensar que el aire y la comida están contaminadas con algún brebaje multiclonador. Con miedo y determinación, ellos tomarán el problema en sus propias manos y harán algo para terminarlo.

Jamie Foxx (Ray), John Boyega (“Star Wars”) y Teyonah Parriss (Mad Men) son el elenco de lujo de la película de Netflix. Tuvieron buenas críticas y calificaciones desde que la película estrenó en la plataforma y se convirtió en una de las comedias con toques de ciencia ficción, así como ciertas líneas sobre materia política, más interesantes del año.

6. Boksoon debe morir

De día, Gil Book-soon es asesina a sueldo; de noche, es madre de una adolescente que no tiene idea de cuál es su verdadera profesión. Trabaja para la empresa de asesinos en planilla más importante de Corea y es la criminal con mayor tasa de desempeño. Nivelar sus ámbitos de vida es un problema para ella, aún más, cuando se revele un secreto detrás de la organización donde trabaja y esta le asigne una misión que no está dispuesta a cumplir.

Bookson debe morir es una película surcoreana que no cae en el melodrama. Y es muy gracioso resaltar ello, puesto que la protagonista Jeon Do-yeon es la flamante madre de la adolescente Nam en uno de los k-dramas más vistos del año en Netflix, Curso intensivo de amor. En la película, se convierte en una brutal asesina y hace un papel dramático impresionante, al usar su delicadeza y elegancia en las coreografías de artes marciales y mucha sangre. La cinta fue invitada a la sección especial del Festival Berlinale 2023.

5. El asesino

Un asesino se oculta por años y el pánico por su soledad no lo deja vivir en paz. Entonces, su mente empieza a bordear el trastorno mental, a medida que se hace preguntas sobre el bien y el mal, así como los cuestionamiento por dejarse llevar por las emociones al hacer su trabajo de aniquilador.

De vez en cuando, dan ganas de ver esas películas de misterio y crimen donde los personajes principales no son más que dos o tres, y el resto del filme es el escenario frío de una noche mortal. Es el caso de El asesino, una película de David Fincher protagonizada por Michael Fassbender (Bastardos sin gloria), que tuvo buen puntaje en el año y también se posicionó entre las películas más vistas de Netflix.

4. Hambre

Aoy es una joven aprendiz de chef que ingresa a la cocina tailandesa más importante. El Chef Paul está a cargo del equipo y es uno de los más exiges del mundo, de ello viene su reconocimiento. Sin embargo, es también una figura dictadora en el arte de cocinar y que está hostigado de la sociedad elitista que ve a la comida como un lujo y no más como lo que alguna vez fue para él, una necesidad. Puntos en común se relacionan entre los personajes y una reflexión sobre la humildad y el infortunio concluye la historia.

Hambre está muy cerca a lo que sería El Menú, si hablamos de películas donde la comida es una atributo del caos, el extremismo y el maltrato. Rápidamente, se posicionó en el Top 10 de la plataforma por varios días y obtuvo algunas estrellas de parte de la audiencia en internet.

3. El conde

Aunque algunos critiquen el corte histórico y ficticio de Augusto Pinochet en El conde, es una comedia negra exquisita. En esta historia, el expresidente de Chile, dictador y probado autor de crímenes de lesa humanidad contra sus compatriotas, es un vampiro que ha vivido 250 años y ahora está listo para morir de anciano.

En la mente alocada del director chileno Pablo Larraín, cabían escenas de Pinochet en una versión vampiresca y en blanco y negro. La película demoró en ser una realidad y luego competir en el Festival de Cine de Venecia, pero lo logró gracias al presupuesto de Netflix. Fue una de las más esperadas del año y no decepcionó, porque, en cuanto a la polémica sobre este personaje histórico, hay muchos guiños sobre el remordimiento que podría sentir el expresidente. Además, se nota la maestría en los diálogos escritos por Larraín y el guionista Guillermo Calderón.

2. La inspiración más profunda

El segundo puesto del año en películas originales de Netflix es el documental sobre la perseverancia y el coraje de la buceadora italiana Alessia Zecchini, quien practica el buceo en apnea o también conocido como “a pulmón”. Su paso por ganar campeonatos en uno de los deportes más extremos del mundo se narra desde su perspectiva, la de su familia y amigos, con una voz que habla de los peligros y la belleza del deporte.

Algunas personas han criticado la insensibilidad del montaje de La inspiración profunda, porque arroja al público al punto del nerviosismo, de modo que apuesta por estimular a las personas con la historia de una deportista demasiada arriesgada. Por eso, hay una magia en la magia al cuestionar sutilmente lo que vive la buceadora y a la vez mostrar una pasión que es ejemplar. El documental se emitió por primera vez en el Festival de Cine Sundance.

1. Dejar el mundo atrás

Una catástrofe tecnológica detiene el mundo, como si fuera la apocalipsis de The Last of Us, pero sin monstruos. Los autos eléctricos se descontrolan, los animales reaparecen en colectivos e Internet ha muerto, incluso en los satélites. ¿Es un ataque terrorista? Una familia que está de vacaciones y los dueños de la casa donde están pasando su descanso intentan hallar respuestas y descubrir lo que está detrás del fenómeno.

La mejor película del año Dejar el mundo atrás, de hecho, llegó al catálogo en diciembre de 2023. Con un elenco de primera, Julia Roberts, Ethan Hawke, Mahershala Ali, Myha’la Herrold y Kevin Bacon, el guion político y catastrófico de Sam Esmail se concentra en el misterio y ofrece un final abierto. Para llevar a cabo la historia, el director Mr. Robot trabaja con la productora Higher Ground Productions, propiedad de la ex primera familia de Estados Unidos. Por ello, parte del trabajo de escritura fue utilizar las notas de Barack Obama sobre la trama en algunos detalles del guion.