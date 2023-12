escuchar

De cara al fin de semana, muchas personas esperan el sábado y domingo para poder disfrutar de su tiempo libre y por qué no tomarse un tiempo de descanso y ocio para poder ver las propuestas que ofrece Netflix.

Usualmente, la plataforma de streaming les da opciones a sus usuarios para que vean las películas más recomendadas o que son aclamadas por la crítica. Pero, en algunas ocasiones, quedan fuera del ranking algunas joyas imperdibles, como La lavandería (título original en inglés The laundromat).

Meryl Streep fue muy elogiada por su papel en La lavandería

Esta comedia dramática es una película biográfica estadounidense de 2019 protagonizada por Meryl Streep, Gary Oldman y Antonio Banderas. Tuvo su estreno mundial en el Festival de Cine de Venecia el 1 de septiembre de ese año y llegó a los cines semanas después.

Está dirigida por Steven Soderbergh con un guion de Scott Z. Burns. La historia tiene una duración de 96 minutos y está basada en el libro de Jake Bernstein, Secrecy World: Inside the Panama Papers Investigation of Illicit Money Networks and the Global Elite.

Se centra en el caso de escándalo financiero internacional conocido como Panamá Papers.

Antonio Banderas también forma parte de la cinta

De qué se trata la lavandería, el film de Netflix sobre la investigación que destapó un caso de fraude fiscal

En la historia que propone la película de género dramático que se puede ver en la plataforma de streaming, una mujer investiga una póliza de seguros falsa tras ser víctima de un fraude, por lo que acabará con la filtración de los llamados Panama Papers (Papeles de Panamá).

Ellen Martin, interpretada por Meryl Streep, es una mujer que pierde a su esposo en un accidente a bordo de un barco turístico en Lake George. Como si eso fuera poco, tras la tragedia descubre que no recibirá la indemnización que el seguro prometía.

Ante esto, decide solucionar la situación por su cuenta y sin demasiados conocimientos sobre el tema, pero con mucha perseverancia que la llevará a seguir adelante con la investigación por la estafa comenzará a investigar por su cuenta qué hay detrás de esa estafa.

Reparto de la película La lavandería

Meryl Streep es Ellen Martin.

Gary Oldman es Jürgen Mossack.

Antonio Banderas es Ramón Fonseca.

Jeffrey Wright es Malchus Irvin Boncamper.

Melissa Rauch es Melanie Martin.

Robert Patrick es Capitán Richard Paris.

Sharon Stone es Hannah.