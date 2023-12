escuchar

Una nueva pareja se formó en la industria de la música. Después de meses de especulaciones, coincidencias e idas y vueltas en las redes, todo apunta a que María Eugenia ‘La China’ Suárez y Lautaro González Cadicamo, alias Lauty Gram están saliendo. Luego de que trascendiera la foto de ellos dos a los besos, esta semana el cantante cumplió 22 años y como suele ocurrir, las redes sociales hablaron y dieron cuenta de que los enamorados habrían pasado juntos el día.

La relación entre los cantantes es un secreto a voces. Por su relación con Rusherking y tras lanzarse como solista, Eugenia empezó a frecuentarse con personas de la industria musical. En ese contexto, más de uno advirtió su acercamiento con Gram y varias publicaciones que los dos hicieron en Instagram dieron cuenta de que efectivamente había algo entre ellos. El fin de semana ambos viajaron a Uruguay para dar sus respectivos shows y las cámaras captaron el momento en el que se dieron un beso, el cual confirmó el noviazgo.

La nueva foto a los besos que confirma el romance entre la China Suárez y Lauty Gram

En la imagen que publicó la cuenta de Instagram @lomaspopcom, se pudo ver al cantante dándole un beso en el cuello a Eugenia. Si bien ella estaba de espaldas, su outfit coincidió con el que tenía en una reciente publicación que hizo en Instagram. “¡Lauty Gram y la China ya no se ocultan!”, escribió la cuenta de Instagram que compartió la imagen.

Tras cumplir con sus compromisos en Montevideo, la pareja no se separó. El 27 de diciembre, el intérprete de “Me escapé” cumplió 22 años y los celebró en Miami, aparentemente junto a la modelo. Si bien es cierto que no fueron vistos físicamente juntos, como dice el dicho, “una imagen vale más que mil palabras”.

En su cuenta de Instagram, Suárez publicó un video manejando un auto descapotable de noche, mientras sonaba “Corazón de cartón”, su nueva canción, y ella cantaba con el tema de fondo, a pura pasión. Quien la grabó fue su copiloto, y si bien no se le pudo ver la cara, ella no dejaba de sonreír a la cámara. Fue entonces cuando los fanáticos no dudaron en advertir las coincidencias. “Que bien que graba Lauty”; ”La gorra de Lauty en el mismo descapotable en el que anda él. Pueden mostrarse juntos, ya basta”; comentaron seguidores de la cantante, mientras que otra cuenta advirtió: “La misma gorra, o sea, ¿por qué tanto misterio?”.

Justamente, el miércoles el cantante cumplió 22 años y lo celebró con sus seguidores. El joven publicó en su feed una postal en la que se lo pudo ver sentado en un auto descapotable, del mismo color y tapizado que el que manejó Eugenia. Pero eso no fue todo, sino que tenía la misma gorra con visera, que tenía puesta Suárez en el video que publicó en Instagram, tan solo un par de horas más tarde. Además, también publicó una imagen en un restaurante, dando a entender que pudo haber habido una cena romántica.

Lauty Gram publicó una foto usando la misma gorra que La China (Foto: Instagram @lautygramcito)

“Feliz cumpleaños para mí”, comentó el cantante en la publicación que tuvo, entre los saludos, el Me Gusta de la China. Como parte del festejo por sus 22 años, el joven pasó el día en un yate. Si bien en las imágenes no se pudo ver a la actriz, ella reaccionó al posteo. Aunque de momento no subieron una foto juntos, los fans estiman que será una cuestión de tiempo para que ambos blanqueen la relación.