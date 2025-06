Las fotos con las que Pampita y su novio, Martín Pepa, celebraron el Día de la Bandera

Desde que Carolina ‘Pampita’ Ardohain y Martín Pepa blanquearon su romance, el vínculo entre ambos no paró de crecer y fortalecerse a pesar de los miles de kilómetros que los separan. Es que, mientras ella vive en Argentina, él en Estados Unidos; y ambos tienen obligaciones tanto laborales como personales en los respectivos países, por lo que se hace difícil coordinar agenda, pero no imposible. La distancia no parece ser un problema para ellos, dado que viajan muy seguido y, cuando se ven, comparten lindos momentos juntos. Por eso, recientemente, en el marco de los festejos por el Día de la Bandera, los dos publicaron fotos en sus cuentas de Instagram que los muestran muy unidos.

Martín compartió una foto con Pampita en un campo de polo mientras sotienen una gran bandera argentina (Foto: Instagram @martinpepa1)

Pepa compartió una foto con su flamante novia en la que se los puede ver sostener una bandera argentina en un campo de polo. La postal la acompañó con dos corazones en llamas y un emoji de la celeste y blanco, en representación del amor que se tienen y de la pasión que los une. Un detalle que no pasó desapercibido fue el diseño de la pieza, que fue hecho por una diseñadora textil llamada Mili Scoppa hace un año. Se trata de un collage a partir de retazos de jean en desuso que está intervenido con acrílicos, óleos y colores pasteles.

Pampita publicó dos fotos en su feed de Instagram con la bandera argentina realizada con tela reciclada de jean (Foto: Instagram @oampitaoficial)

Por su parte, Pampita optó por publicar en su feed dos fotos del momento, pero solo de ella. En la primera se la ve en un primer plano, acostada sobre la bandera; y en la segunda de cuerpo completo, en la misma posición, solo con un leve cambio en la ubicación de sus brazos. Allí se la pudo ver lucir unos anteojos de sol negros y un outfit compuesto por jean y remera negra; pero, para cortar un poco, eligió unas botas de cuero hasta la rodilla color morado oscuro. Claramente, un look descontracturado y bien acorde al día de campo.

Pampiya y Martín mantienen una relación a distancia (Foto: Instagram @pampitaoficial)

Estas fotografías evidenciaron detalles del día al aire libre que disfrutaron Carolina y Martín, lo que da cuenta que su relación marcha muy bien; pero, también, dejaron en claro que la modelo sigue reticente de compartir imágenes de su flamante novio en su cuenta de Instagram pública. Lo mismo sucedió hace menos de un mes, cuando viajó a Reino Unido por el cumpleaños del polista con sus amigas, país en el que lo celebraron a lo grande con una lujosa fiesta en la casa de su cuñado. En aquella ocasión, se mostró con las mujeres que viajaron a su lado, pero no su novio, a quien sí lució en su perfil privado (@pampitaoficial1); allí se la vio muy enamorada justo en el momento en el que el deportista sopló las velitas.

El romántico posteo de Pampita dedicado a Martín (Foto: Instagram @martinpepa1)