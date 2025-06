María Becerra contó cómo se recupera tras su embarazo ectópico: “Me salvó ser una persona sana”

María Becerra tuvo que poner una pausa a su carrera profesional debido a que fue internada de urgencia el 22 de abril pasado tras sufrir una hemorragia interna por sufrir su segundo embarazo ectópico. Desde ese momento, se alejó de las redes y comenzó su recuperación física, mental y emocional, ya que su vida corrió peligro y, además, perdió a su bebé.

De a poco, empezó a mostrarse más y, en las últimas horas, decidió compartir todos los detalles sobre lo que vivió y cómo es su proceso de rehabilitación física y vocal a través de varios videos de Instagram.

La Cantante Compartió La Intimidad Sobre Su Proceso De Recuperación Física Y Vocal

“Estoy muy contenta porque estoy rehabilitándome vocalmente después de todo lo que me pasó. Mi cuerpo tuvo un golpe muy duro. Mis cuerdas vocales, mi laringe, mis pulmones, todo también”, dijo en el primer video que grabó en modo selfie. Y le agradeció a su profesora de canto, Katy, a quien la calificó como su ángel. “La amo con todo mi corazón. Es mucho más que una profe de canto para mí”, aseguró.

Cabe recordar que María tuvo pérdida significativa de sangre (aproximadamente dos litros) que puso en peligro su vida y comprometió el funcionamiento de sus órganos vitales. Fue operada de urgencia y luego estuvo intubada en la Unidad de Terapia Intensiva de la Clínica Zabala hasta que fue dada de alta. Al respecto, comentó: “Una intubación para un cantante es algo complicado. Así que ahí estoy. Estoy recuperando mi capacidad pulmonar, recuperando todo".

"Volví a nacer", aseguró la cantante

A pesar de todo lo que vivió, la cantante de Quilmes se mostró muy optimista en relación con su evolución: “Estoy muy contenta porque veo los avances, porque las clases intensivas dan sus resultados, porque es todo con amor y con paciencia. Así como estoy rehabilitando mi cuerpo, también estoy rehabilitando la voz".

Asimismo, demostró su alegría por la posibilidad de volver a los escenarios en el futuro: “Y voy a tener la capacidad pulmonar de nuevo para poder pararme y dar dos horas de show, bailando, saltando, corriendo… ya me voy a recuperar y esto me tiene muy contenta".

Luego, reflexionó sobre todo lo que vivió y aseguró: “Cuando te pasa algo así es cuando decís ‘volví a nacer’. Ahora entiendo a esa gente que tuvo una tragedia, un accidente, que estuvo a punto de morir. Te cambia la cabeza. Y más que nada, la conciencia que tomás”.

"A mí me salvó haber llegado a tiempo", dijo María Becerra

Además, destacó que, más allá de la atención médica que recibió, fue clave el hecho de llevar una vida sana, lo que le permitió superar una situación tan crítica. “Yo tengo tres litros de sangre en mi cuerpo. Perdí más de la mitad. Me tuvieron que transfundir, me intubaron. Me pasó de todo”, comentó.

Y continuó: “A mí me salvó haber llegado a tiempo. Después me salvó todo el personal de salud de la clínica, que hicieron un trabajo impecable, se movieron rapidísimo, me salvaron la vida. Y me salvó ser una persona sana”.

El consejo de María Becerra a sus seguidores

Por otro lado, Becerra le dio un consejo a sus seguidores: “Cuiden su salud, que es lo más preciado que tenemos. Yo sé que es muy difícil, que hay trabajos, que hay hijos, que hay estrés, que hay un montón de cosas. Pero no te olvides de vos”.

Y continuó: “Sé que soy joven, y eso me salvó. Uno al ser joven aguanta mucho más, tiene más vitalidad, todo se recupera más rápido. Pero hay un montón de gente de mi edad que está en la B por los malos hábitos: por drogarse, por escabiar, por fumar”.

María Becerra habló de la Importancia de llevar una vida sana y sin excesos

De esta forma, María utilizó sus redes para concientizar sobre el cuidado de la salud y la importancia de tener buenos hábitos en la vida. “Imagínense si yo llegaba a esa situación de mi vida, siendo una persona que toma alcohol todos los fines de semana, que se droga, que no cuida su salud, que es anémica. Imaginate yo con toda la sangre que perdí, si llegaba anémica… y no llegué anémica porque me cuido”, se sinceró.

Con respecto al cuidado que ella hace de su salud, contó: “Me hago exámenes cada vez que puedo, me controlo, me saco sangre, me preocupo por no estar anémica. Porque obvio que he estado anémica, es algo bastante común. Pero si lo agarrás a tiempo, te tomás hierro, hacés las cosas bien”.

Fiel a su estilo, la influencer bromeó con el trend viral en redes de las hadas y también pidió que sus seguidores donen sangre (Fotos: Instagram @mariabecerra)

“Si podés cambiar un mínimo hábito que sabés que te va a mejorar la calidad de vida, hacelo. Porque no sabés lo que vas a agradecer cuando estés en una situación así, que ojalá nunca te pase, pero si algún día estás y tu cuerpo puede resistirlo, vas a agradecer haber cuidado tu cuerpo”, concluyó.

Por último, María Becerra compartió dos fotos y se sumó al popular “trend de las hadas” y bromeó con que a ella le tocó ser la preocupaHADA, ya que se preocupa y ocupa de su salud. “De todas las hadas, a mí me tocó ser la Preocup-hada”, escribió. Además, aprovechó la ocasión para concientizar a sus seguidores sobre la importancia de donar sangre, con una selfie de ella mientras sonreía.