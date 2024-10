Jimena Barón mostró cómo se prepara para la llegada del huracán en Disney: alertas, provisiones y falta de agua

Escuchar

Jimena Barón emprendió lo que parecía ser una viaje de ensueños junto a su madre Gabriela y su hijo Morrison ‘Momo’ Osvaldo a uno de los lugares más mágicos del mundo, Disney. Sin embargo, en una mera cuestión de días los planes fueron truncados por la inminente llegada del huracán Milton. A través de sus redes sociales, la actriz mostró como, en medio del caos y la incertidumbre, compraron provisiones para refugiarse en su casa de Orlando a la espera de que pase el ciclón, el cual se espera que impacte en el estado norteamericano en las próximas horas.

Tras cancelar un viaje a la provincia de Chubut luego de que Momo contrajera paperas en la escuela, ahora que el niño ya se recuperó, Jimena Barón organizó un viaje para cumplirle el sueño a su madre de conocer Disney. Las tres generaciones partieron rumbo a los Estados Unidos y comenzaron una aventura llena de magia en los parques: se subieron a las atracciones, se sacaron fotos con los personajes de las películas y disfrutaron de los fuegos artificiales.

Jimena Barón viajó con su madre y su hijo Momo a Disney (Foto: Instagram @jmena)

“‘Hace 61 años que quiero ir a Disney’, dijo mamá en el video del final, y fue como ver a esa nena chiquita cumpliendo ese sueño enorme. Ma: al final traerte a Disney, se convirtió en mi sueño. Verte así de feliz va a quedar en mi corazón para siempre. Que sigas así de mágica, como Disney. Gracias por haber estado siempre”, expresó la intérprete de “La Cobra” en un emotivo posteo que hizo en Instagram. Sin embargo, de un momento para el otro, el itinerario de viaje cambió radicalmente.

El lunes, Jimena compartió en redes sociales que les llegó una alerta al celular sobre la “posibilidad de huracán”. Si bien continuaron el día de parque, luego la situación se complicó. “Bueno, efectivamente en medio de la experiencia parques de diversiones, vamos a vivir la experiencia Huracán. Supuestamente, todo estará bien y tenemos indicaciones de como esperar a que pase por encima de nuestra casa en Orlando. Jesús. Los mantengo informados”, escribió la actriz en sus historias de Instagram junto a una captura de la alerta de emergencia por la llegada del huracán.

Jimena Barón está en Orlando con su madre y su hijo (Foto: Instagram @jmena)

Caída la noche, fueron al supermercado a comprar provisiones para refugiarse en la casa a la espera de que pase el huracán. “Hay que comprar alimentos no perecederos, agua y velas, porque pueden volar los cables”, expresó Barón en un video en el que se pudo ver a varias personas llenando sus carritos. “La gente está enloquecida, yo me mantengo positiva, pero es tipo la película que me sale la alerta en todas partes, en el celular, en la radio”, dijo. Sin embargo, no pudieron comprar agua, puesto que las góndolas estaban completamente vacías.

Jimena Barón mostró en redes sociales como se prepara para la llegada del huracán en Orlando (Foto: Instagram @jmena)

Una vez que salieron de ahí fueron a la estación de servicio - que estaba llena de gente - a cargar nafta y a intentar conseguir agua. “Es un caos todo, tipo película”, aseguró la cantante. Una vez que llegaron a la casa organizaron las provisiones. Compraron algunas latas de frijoles y sardinas, pero se dieron cuenta de que probablemente eso podría no ser suficiente. Por su parte, la madre de Jimena decidió inspeccionar las ventanas para verificar su resistencia de cara a los fuertes vientos que se esperan en el estado de Florida para las próximas horas.

La situación en el estado de Florida es crítica. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés) monitorea el recorrido del huracán Milton, que se desplaza hacia el noreste en el mar Caribe como huracán categoría 3, a la espera de que impacte en Tampa Bay. Se emitieron varias alertas y el gobernador Ron DeSantis le pidió a la gente que se provea de agua y comida para refugiarse durante una semana hasta que pase el huracán.

LA NACION