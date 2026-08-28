Las mejores series y películas para ver en Netflix este sábado 29 y domingo 30 de agosto

Se acerca el fin de semana y, entre los planes que la mayoría de las personas priorizan, se encuentra el de quedarse en casa viendo una serie o película. Ante tanto contenido, Netflix prepara todos los viernes el ranking del contenido más visto en Argentina para que decidir qué ver no se convierta en un dolor de cabeza.

A continuación, te presentamos el top ten y el tráiler de las mejores producciones que podrás disfrutar en la plataforma streaming. Así que agarrá un lápiz y un papel para que no se te escape ninguna.

Las cinco mejores películas para ver este fin de semana en Netflix

1. Un recorrido por Grand Theft Auto VI (2026)

Acción/Aventura. Comienza con la presentación de Jason y Lucía —protagonistas de la historia— y se desarrolla mostrando varias de sus actividades y relaciones por la ciudad, capturado en PS5 con cámaras cinematográficas, intercalando segmentos de gameplay. Duración: 26 min. Ver Grand Theft Auto VI.

Un recorrido por Grand Theft Auto VI, tráiler

2. La captura (2026)

Acción/Suspenso. 2016, estado de Sinaloa. Dos policías mexicanos, durante un control rutinario en las últimas horas de su turno, detienen un coche robado y se encuentran cara a cara con uno de los delincuentes más peligrosos del mundo: el Chapo Guzmán, patrón del temible Cártel de Sinaloa. Duración: 1 h 32 min. Ver La captura.

La captura, tráiler

3. En la tormenta (2021)

Acción/Suspenso. Un tornado amenaza con devastar una pequeña ciudad, donde los residentes solo cuentan con 13 minutos para encontrar refugio, buscar a sus seres queridos y luchar por sus vidas. Duración: 1 h 48 min. Ver En la tormenta.

En la tormenta, tráiler

4. Shrek (2001)

Animación/Comedia. Hace mucho tiempo, en una lejanísima ciénaga, vivía un feroz ogro llamado Shrek. De repente, un día, su soledad se ve interrumpida por una invasión de sorprendentes personajes. Hay ratoncitos ciegos en su comida, un enorme y malísimo lobo en su cama, tres cerditos sin hogar y otros seres que han sido deportados de su tierra por el malvado Lord Farquaad. Para salvar su territorio, Shrek hace un pacto con Farquaad y emprende viaje para conseguir que la bella princesa Fiona acceda a ser la novia del Lord. En tan importante misión le acompaña un divertido burro, dispuesto a hacer cualquier cosa por Shrek: todo, menos guardar silencio. Duración: 1 h 30 min. Ver Shrek.

Shrek, tráiler

5. Back to Black (2024)

Musical/Documental. Inspirada por la complicada relación sentimental que mantiene con Blake Fielder-Civil, la cantante Amy Winehouse compone el álbum “Back to Black”. Duración: 2 h 2 min. Ver Back to Black.

Back To Black, tráiler película sobre Amy Winehouse

Las cinco mejores series para ver este fin de semana en Netflix

1. Moria (2026)

Biográfico/Drama. Distintas etapas de la vida —pasado, presente e incluso futuro— de la legendaria vedette argentina Moria Casán, en donde se muestra cómo se construyó su figura como ícono cultural. Duración: ocho episodios. Ver Moria.

Moria, tráiler

2. Sacrificio de sangre (2026)

Suspenso/Drama. Es verano en Estocolmo, cuando la oscuridad nunca llega a instalarse del todo. Se recibe una llamada al 911 en la que se denuncia un allanamiento de morada. Se envía a dos agentes de policía a la dirección indicada, una casa de verano situada en el archipiélago. Pero al llegar, se encuentran con que no hay nadie allí, al menos a simple vista. Al día siguiente se hallan los cadáveres de los agentes: un crimen brutal. Es el comienzo de una serie de aterradores asesinatos, todos ellos aparentemente dirigidos contra agentes de policía. El detective encargado del caso tiene que pedir ayuda a su padre, un detective jubilado, para resolver el caso. Duración: cinco episodios. Ver Sacrificio de sangre.

Sacrificio de sangre, tráiler

3. Beauty in Black, temporada 3 (2026)

Drama. Se centra en la lucha por el control del imperio cosmético de los Bellarie, mientras Kimmie se adentra más que nunca en la familia y forma una alianza inesperada con Mallory en medio de una sangrienta disputa interna. Duración: ocho episodios. Ver Beauty in Black temporada 3.

Beauty in Black, tráiler

4. La muerte de la esposa del pastor (2026)

Documental/True crime. Cuando el 27 de abril de 2024 se halló el cadáver de Mica Miller en un parque estatal de Carolina del Norte, su muerte se calificó de inmediato como suicidio. Sin embargo, el caso atrajo la atención de todo el país tras salir a la luz pruebas de que Mica, esposa de John-Paul Miller, el pastor de la iglesia de su familia en Myrtle Beach (Carolina del Sur), había afirmado ser víctima de un caso de acoso, por lo que incluso llegó a decir a los agentes de policía que ‘temía por su vida’ un mes antes de su muerte. Duración: tres episodios. Ver La muerte de la esposa del pastor.

La muerte de la esposa del pastor, tráiler

5. Outer Banks, temporada 5 (2026)

Suspenso/Drama. Sin dinero y lejos de casa, John B, Sarah, Kiara, Pope y Cleo buscan venganza y persiguen a Chandler Groff por la Corona Azul, formando una frágil alianza con Rafe para sobrevivir. Duración: diez episodios. Ver Outer Banks, temporada 5.