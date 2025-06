Las mil muertes de Nora Dalmasso, los grandes aciertos del nuevo docudrama de Netflix

Las mil muertes de Nora Dalmasso (Reino Unido/Argentina/2025). Guion y dirección: Jamie Crawford. Producción general: Rosie Taylor. Producción ejecutiva: Jamie Crawford, Tom Keeling. Entrevistados: Facundo Macarrón, Marcelo Macarrón, Valentina Macarrón, Denise Audrito, Pablo Ferrari, Hernán Vaca Narvaja, Cecilia Balbo, Gustavo Liebau. Disponible en: Netflix. Nuestra opinión: muy buena.

El título del nuevo docudrama de Netflix no es un mero simbolismo para uno de los casos más emblemáticos de la crónica policial argentina, sino el eje narrativo que asume su reconstrucción: las numerosas muertes -ahora sí, simbólicas, además de la primera real- de Nora Raquel Dalmasso como territorio de análisis. Ella, que en su condición de víctima de un brutal asesinato no parece haber estado en la preocupación de la fiscalía, ni en el interés humano de los medios, ni en los vaivenes políticos que definieron el rumbo de la causa, asoma como el verdadero centro de interés del director Jamie Crawford y el equipo de la productora Pulse. ¿Quién fue en realidad Nora Dalmasso? ¿La mujer de los amantes y las fiestas swingers que describió la cobertura mediática? ¿La sonriente que mostraban las fotografías y los videos caseros? ¿La de las remeras que especulaban con su conducta sexual a modo de broma macabra? ¿La que recuerda con amor y dolor su familia? Las mil muertes de Nora Dalmasso renuncia a la verdad jurídica, que todavía no tiene veredicto y está signada por la presunta prescripción de la causa, para entender una verdad humana sepultada en las distintas versiones de una historia que todavía está en disputa.

La estructura cronológica es la más efectiva en estos casos y la que permite preservar el enigma del desenlace, aun cuando muchas veces sea de conocimiento público. En favor de esa lógica, Crawford y su equipo estructuran las entrevistas de todos los participantes, el material de archivo de la época, las imágenes de lugares y escenarios de interés, y sortean dos vicios que el true crime contemporáneo parece ir erradicando: el uso de reconstrucciones con actores o animaciones y la elaboración de una voz en off de tesis que aspire a una cierta conclusión. Las claves están en la construcción de los personajes adecuados, en el planteo de un contrapunto que ofrezca tensión y permita al espectador una lectura autónoma, y en el uso de las entrevistas como off, dejando en cada voz reconocible un posible anclaje de lo que se va reconstruyendo. En ese sentido, la austera intervención de la producción permite un acercamiento equilibrado a lo sucedido, esquivando el sensacionalismo que signó a la causa desde su inicio.

El caso Nora Dalmasso escaló de la cobertura local en Río Cuarto a un frenesí nacional en pocos días y el asedio a la familia se convirtió en uno de los tópicos de la cobertura mediática

La cronología inicia con el descubrimiento del cadáver de Nora Dalmasso la noche del 25 de noviembre de 2006 en su casa de Villa Golf, en la ciudad de Río Cuarto. Los datos son los necesarios: la muerte por estrangulamiento; el cadáver desnudo ubicado en la habitación de su hija; la lejanía de sus tres familiares cercanos (Marcelo Macarrón, su marido, en un torneo de golf en Punta del Este; su hijo Facundo en la ciudad de Córdoba; y su hija Valentina en un intercambio estudiantil en los Estados Unidos). A ello se agrega la pesquisa inicial de la policía, la intervención de la fiscalía, las primeras especulaciones de los medios locales (“Esto iba a pasar, con esos jueguitos sexuales” es el primer comentario que dispara los rumores), y la escalada del caso a nivel nacional. ¿La razón? La importancia de la familia Dalmasso-Macarrón en Río Cuarto, el dinero y la posición social como ejes de un soterrado revanchismo, los condimentos sexuales que se adhieren al crimen, y la necesidad del morbo de todo espectáculo mediático.

Hernán Vaca Narvaja, periodista de Río Cuarto a cargo de la cobertura, es uno de los ejes del relato al sostener una sorda disputa con la familia desde el comienzo

En ese recorrido, las voces que funcionan como eje informativo son las de Denise Audrito y Pablo Ferrari, periodistas locales, quienes intentan una reconstrucción desde su profesión con distancia y responsabilidad. El eje de interés del documental se desplaza de la inicial reserva de la familia Macarrón y el asedio mediático, a la imputación sucesiva de dos de sus integrantes masculinos, primero Facundo, el hijo, luego el viudo, Marcelo. La voz de Facundo es la que asoma como delegada del propio relato hacia el espectador, en tanto ofrece el lugar de víctima apuntado como victimario primero, y luego asumido como la posición más reflexiva, más que su hermana Valentina que resulta más emocional en sus intervenciones, y que su padre, tardía aparición que intenta tensar las iniciales construcciones de su figura como un hombre soberbio y orgulloso.

Marcelo Macarrón, el viudo de Nora, fue el eje de la primera controversia: se pasó de escrutar su frialdad como forma de duelo, hasta considerarlo un imputado por el asesinato y sugerir conexiones con el poder político de Córdoba

Pero lo que distingue al trabajo de Crawford como director y guionista es el andamiaje de un duelo persistente que se celebra entre la figura de uno de los periodistas asignados al caso, por un lado, y la familia asociada inicialmente al crimen, pero también al poder político y económico de Córdoba, por el otro. Hernán Vaca Narvaja, de la revista riocuartense Sur, es uno de los entrevistados más interesantes, cuyas aristas permanecen a la espera del juicio del propio espectador. Fue uno de los que escribió con mayor constancia sobre el caso, el que fue demandado por el viudo, el que insistió en la impunidad de la familia. Y también el blanco de las alusiones más críticas de los damnificados por la cruzada de la prensa, una especie de rostro monstruoso de la libertad de prensa. En esa dinámica los tres capítulos analizan mucho más que el misterio del caso o el accionar cuestionable de la justicia, ponen un espejo ante el rol de los medios de comunicación, pero, sobre todo, ante una sociedad que consume el sensacionalismo sin la conciencia de sus devastadoras consecuencias.