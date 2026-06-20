Las ocho mejores películas para disfrutar este Día del Padre

Llega el Día del Padre y, más allá de los regalos tradicionales, el mejor plan siempre es compartir tiempo juntos. El cine tiene la capacidad única de reflejar los vínculos humanos en todas sus formas: desde los papás protectores y heroicos hasta los que enseñan a fuerza de errores, risas y abrazos. Por eso, preparamos una selección con las mejores películas para armar una maratón en el sillón, viajar por distintas emociones y, por qué no, terminar el día compartiendo una charla de esas que no se olvidan.

Las ocho mejores películas para disfrutar en el Día del Padre

1. El padre de la novia (1991)

George Banks, un hombre maduro pero de espíritu joven, no termina de aceptar que su hija de 22 años, para él todavía una niña, se va a casar. Aunque todos creen que el novio es un chico estupendo, precisamente esto lo convierte en enemigo de su futuro suegro, que tiene miedo a perder a su hija para siempre. A eso habría que añadir el disparatado coste de la boda. Duración: 1 h 45 min. El padre de la novia está disponible en Prime Video.

El padre de la novia, tráiler

2. El rey león (1994)

El joven Simba, hijo del rey Mufasa, debe luchar contra su malvado tío Scar para ocupar el trono que dejó su padre asesinado. Duración: 1 h 29 min. El rey león está disponible en Disney+.

El rey león, tráiler

3. Un papá genial (1999)

Sonny Koufax es un abogado treintañero al que nunca le gustó asumir las responsabilidades de su condición de adulto. Sin embargo, a medida que sus antiguos compañeros se van casando, Sonny se da cuenta de que si no hace algo pronto, podría quedarse solo para el resto de su vida. Después de que su última novia lo abandone por su inmadurez, decide hacer algo drástico que cambie su vida: adoptar a Julian, un niño de cinco años. Duración: 1 h 35 min. Un papá genial está disponible en HBO Max.

Un papá genial, tráiler

4. Yo soy Sam (2001)

Un padre que padece una discapacidad mental debe luchar para ganar de nuevo la custodia de su querida hija. Duración: 2 h 12 min. Yo soy Sam está disponible en Prime Video.

Yo soy Sam - Trailer - Fuente: YouTube

5. Buscando a Nemo (2003)

Marlín, un pez payaso, siempre intentó proteger a su hijo de todos los peligros. Sin embargo, un buzo atrapa al pequeño, y ahora el padre deberá embarcarse en una increíble aventura por las aguas australianas para encontrarlo. Duración: 1 h 40 min. Buscando a Nemo está disponible en Disney+.

Buscando a Nemo, tráiler

6. En busca de la felicidad (2006)

Un padre y su pequeño hijo enfrentan muchas dificultades mientras viven en la calle y buscan la felicidad. Duración: 1 h 57 min. En busca de la felicidad está disponible en HBO Max.

En busca de la felicidad, tráiler

7. Entrenando a papá (2007)

Joe, una estrella de fútbol americano que disfruta de una vida perfecta, descubre que tiene una hija. Ahora, Joe debe aprender a equilibrar su carrera profesional, su vida personal y las responsabilidades que conlleva la paternidad. Duración: 1 h 52 min. Entrenando a papá está disponible en Disney+.

Entrenando a papá, tráiler

8. Mañana empieza todo (2016)

Samuel vive la vida sin responsabilidades en la playa en el sur de Francia. Hasta que un día, una de sus antiguos amores le deja en los brazos a un bebé de pocos meses, Gloria: su hija. Incapaz de cuidar de un bebé y decidido a devolverle la niña a su madre, Samuel se va a Londres para tratar de encontrarla, pero no tiene éxito. Duración: 1 h 58 min. Mañana empieza todo está disponible en Prime Video.