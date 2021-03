Las peores películas de los últimos 40 años, según los premios Razzies

No somos pocos los que alguna vez salimos con furia de una sala de cine o reprimido con dificultad el impulso de pedir a gritos que nos devuelvan la plata después de ver una película horrible.

Ese impulso es precisamente lo que generó hace 40 años la creación de los Razzies, los premios a las peores producciones cinematográficas -incluyendo dirección, actuación, guión y demás categorías asociadas- que se entregan la noche anterior a la ceremonia de los Oscar en Hollywood.

John JB Wilson, un estudiante de cine de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), fundó con su amigo Mo Murphy los galardones en 1981, después de haber soportado una función doble de las películas musicales Xanadú (con Olivia Newton-John) y Can’t Stop the Music (con el grupo de música disco Village People).

Le parecieron tan malas que pensó que debían ser señaladas públicamente. “Claramente recuerdo pensar: ‘Están los Oscar para las buenas películas, pero no hay un premio para el otro extremo del espectro’”, le contó Wilson a BBC Future.

Formalmente llamados The Golden Raspberry Awards (Los premios Frambuesa Dorada), el nombre tiene su origen en la palabra raspberry, que es el sonido estridente que se hace soplando con los labios apretados, o sea, imitando el ruido de una flatulencia.

La ceremonia original se realizó sin presupuesto alguno y solo para la diversión de los colegas de Wilson y Murphy, pero cuando la cadena CNN les hizo una entrevista unos años después, los Razzies tomaron vuelo y se convirtieron en un evento obligado de la temporada de los galardones de la industria del espectáculo.

La película de Tom Hooper obtuvo seis frambuesas de oro; John Travolta y Hilary Duff, los peores actores de 2019

Y en estos 40 años casi nadie se ha salvado: ni las vacas sagradas de Hollywood, como Sylvester Stallone, el actor con más nominaciones, o Madonna, la artista que más premios recibió.

No importa si son superestrellas como Brad Pitt, Angelina Jolie, Bruce Willis y Sharon Stone. O si ganaron un Oscar antes o después, como Michael Douglas y Eddie Redmayne. Sandra Bullock tuvo el “honor” de recibir un Razzie a la peor actriz por su papel en All About Steve (Alocada obsesión) y la noche siguiente un Oscar por protagonizar The Blind Side (Un sueño posible).

Y qué decir de los destacados directores como el neerlandés Paul Verhoeven, que con Showgirls (Coristas), ganó siete Razzies más uno especial como el peor film de la década de los 90, o el contundente fracaso de George Lucas -realizador de La guerra de las galaxias- con su absurdo Howard the Duck (Howard, el superhéroe).

Por su parte, Terence Young no pudo escudarse detrás de sus éxitos con las películas de James Bond cuando dirigió Inchon, que tuvo la participación de una de las figuras más respetadas del teatro y cine británico, Laurence Olivier.

Aunque los Razzies pueden dejar una mancha en el currículum de las estrellas de Hollywood, todo se hace con buen humor, asegura John JB Wilson. “No se supone que sea algo mezquino, se hace con espíritu de diversión, aunque expresa opiniones reales. A la gente realmente no le gustaron esos filmes”.

El elenco de Crepúsculo ganó el premio a peor elenco en la 33a edición de los Razzie AP

Desde hace varios años, muchos de los galardonados han asistido a la ceremonia para reclamar sus Razzies, aunque solo sea para demostrar que “la mala publicidad no existe”. Pero está claro que la intención de esta ceremonia de los anti Oscar es bajarle un poco los humos a Hollywood.

“La Academia se toma a sí misma tan en serio que los Razzies existen como una aguja apuntada a su globo”, expresó Wilson.

Esta es la lista de películas que han sido galardonadas en los 40 años de su existencia.

Las peores películas de los últimos 40 años, según los Razzies

2019 - Cats

2018 - Holmes & Watson

2017 - The Emoji Movie (Emoji: La película)

2016 - Hillary’s America: The Secret History of the Democratic Party (La América de Hillary: La historia secreta del Partido Demócrata)

2015 - Fifty Shades of Grey (Cincuenta sombras de Grey)

2015 - Fantastic Four (Los cuatro fantásticos)

2014 - Saving Christmas (Salvando la Navidad)

2013 - Movie 43 (Proyecto 43)

2012 - The Twilight Saga: Breaking Dawn - Part 2 (La saga crepúsculo: Amanecer parte 2)

2011 - Jack and Jill (Jack y Jill)

2010 - The Last Airbender (El último maestro del aire)

2009 - Transformers: Revenge of the Fallen (Transformers: La venganza de los caídos)

2008 - The Love Guru (El gurú del amor)

2007 - I Know Who Killed Me (Sé quién me mató)

2006 - Basic Instinct 2 (Bajos instintos 2)

2005 - Dirty Love

2004 - Catwoman (Gatúbela)

2003 - Gigli (Amor espinado)

2002 - Swept Away (Insólito destino)

2001 - Freddy Got Fingered (Freddy se va de casa)

2000 - Battlefield Earth (Batalla final: Tierra)

1999 - Wild Wild West (Las aventuras de Jim West)

1998 - Burn Hollywood Burn (Hollywood al rojo vivo)

1997- The Postman (El mensajero)

1996 - Striptease

1995 - Showgirls (Coristas)

1994 - Color of Night (El color de la noche)

1993 - Indecent Proposal (Una propuesta indecorosa)

1992 - Shining Through (Un destello en la oscuridad)

1991 - Hudson Hawk (El halcón está suelto)

1990 - The Adventures of Ford Fairlane (Las aventuras de Ford Fairlane)

1989 - Star Trek V: The Final Frontier (Viaje a las estrellas V: La última frontera)

1988 - Cocktail

1987 - Leonard Part 6

1986 - Howard the Duck (Howard, el superhéroe)

1985 - Rambo: First Blood Part II

1984 - Bolero

1983 - The Lonely Lady (La dama solitaria)

1982 - Inchon

1981 - Mommie Dearest (Mamita querida)

1980 - Can’t Stop the Music (¡Que no pare la música!)

BBC Mundo