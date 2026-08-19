Las primeras imágenes de Luck Ra y Tuli Acosta que reavivaron los rumores tras su separación de La Joaqui

La separación de La Joaqui y Luck Ra continúa generando repercusiones y nuevas versiones. Aunque ambos confirmaron el final de su relación y señalaron que atravesaban “deseos de un futuro y etapas distintas”, en los últimos días cobraron fuerza los rumores que vinculan al cantante con Tuli Acosta. En medio de las especulaciones, aparecieron las primeras imágenes del artista y la bailarina juntos que volvieron a encender la polémica.

Según dieron a conocer en LAM (América TV), Luck Ra fue contratado para presentarse en un casamiento en un hotel luego de su show en Bariloche. Sin embargo, el episodio quedó envuelto en las versiones de un supuesto intento de evitar que el cantante fuera visto junto a Tuli Acosta, en medio de la polémica que se desató tras su separación de La Joaqui.

Luck Ra y Tuli Acosta fueron vistos juntos en un show del cantante (Captura: América TV)

El operativo para evitar que los vieran juntos

Pepe Ochoa contó en el programa que Luck Ra continuó con su agenda después de su presentación en Bariloche y que, durante ese período, fue contratado para cantar en un casamiento que se realizó en un hotel. Según relató el panelista, la presencia del cantante estuvo acompañada por un operativo que generó malestar entre los trabajadores del establecimiento, ya que se bloquearon tres accesos y se dificultó la circulación del personal. “La gente del hotel se empezó a calentar porque había tres accesos que estaban bloqueados y a los que estaban trabajando en ese momento les molestaba para pasar porque no había libre circulación”, relató.

Tras la separación de Luck Ra y La Joaqui, Tuli Acosta fue apuntada como la presunta tercera en discordia (Video: Instagram @lajoaqui / @tuli_acosta / @luckra)

De acuerdo con la versión que dio Ochoa, el despliegue habría tenido como objetivo evitar que Luck Ra y Tuli Acosta fueran vistos juntos y que quedara alguna imagen de ambos en el lugar. “Hicieron todo ese operativo para que no vean a Luck Ra con Tuli en el hotel”, sostuvo. Sin embargo, las medidas no habrían sido suficientes: posteriormente comenzó a circular un video en el que se los ve juntos en el hotel, acompañados por integrantes del equipo del cantante.

Cabe destacar que, tras anunciar su separación, Luck Ra negó de manera categórica cualquier vínculo amoroso con Tuli Acosta, una versión que también fue rechazada por la cantante. La Joaqui, por su parte, respaldó públicamente esa postura. Tanto Luck Ra como Tuli definieron su relación como una amistad muy cercana, al señalar que son mejores amigos. Sin embargo, esa explicación volvió a quedar en el centro de la escena a partir del episodio ocurrido en el hotel, que reavivó las especulaciones y sumó nuevos comentarios a la polémica.