Tuli Acosta rompió el silencio luego de la separación de Luck Ra y La Joaqui

Después de haber sido señalada como la tercera en discordia en la separación de Luck Ra y La Joaqui, Tuli Acosta rompió el silencio. Sentada en el sillón de La mañana de Moria, en un mano a mano con la conductora, la bailarina contó cómo es su relación con el artista cordobés, cómo es su relación actual con la cantante y por qué decidió hablar.

“Luck Ra es como mi hermano”, graficó Acosta para dejar en claro que nunca tuvo más que una amistad con él. Además, repasó que se conocieron durante la pandemia, que se volvieron muy unidos y que si bien es cierto que una vez durmieron en la misma cama, ese día eran muchos amigos y nada sucedió entre ellos. Cuando Moría le consultó sobre La Joaqui, la bailarina explicó: “Estamos en contacto”. Además, confió que aceptó la entrevista porque vio “muy triste” a su mamá.

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