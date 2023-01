Las primeras palabras de Gerard Piqué tras el lanzamiento de la explosiva canción de Shakira y Bizarrap

escuchar

El lanzamiento del nuevo tema de Shakira y Bizarrap, en la Music Session #53 del productor argentino, causó furor a nivel mundial y este jueves no se habla de otra cosa en las redes sociales. Entre una acusación de plagio, aplausos a la letra de la cantante colombiana y algunas críticas por el señalamiento hacia Clara Chía; la canción incluyó sin lugar a dudas severas críticas a Gerard Piqué.

El futbolista catalán hizo una publicación en su cuenta de Twitter luego de la viralización de la canción.

Al igual que varios temas que la artista colombiana lanzó en los últimos años, como “Monotonía” o “Te felicito”, esta letra también se basó en su relación con el futbolista catalán, luego de la polémica ruptura que se produjo entre ambos y la confirmación del vínculo con su nueva pareja, Clara Chía Martí.

“Tanto que te la das de campeón y cuando te necesitaba, diste tu peor versión (...) Una loba como yo no está pa’ novatos, una loba como yo no está para tipos como tú”, dicen algunas de las tantas estrofas picantes de la canción.

Shakira y Bizarrap estrenaron una nueva canción con críticas Piqué

Tras la publicación y difusión del nuevo tema, la atención se centró en la reacción del exfutbolista del F.C. Barcelona, quien publicó un mensaje a través de su cuenta de Twitter. “Mañana, a las 21 horas, Chup Chup @KingsLeaguecon todos los presidentes. La vida puede ser maravillosa”, tuiteó Piqué, junto al emoticon de una cara de payaso.

Previamente, y tras el anuncio de la campaña publicitaria para la BZRP Music Session #53, Gerard Piqué compartió otra publicación que constaba de 4 emojis: una carpa de circo, un caballo de carrusel, una cara de payaso y una rueda de la fortuna. Algo que los usuarios de las redes sociales asociaron a un palito para la cantante colombiana: “¿Los está llamando payasos?”.

El tuit de Gerard Piqué que podría ser una indirecta para Shakira. Twitter: @3gerardpique

Acusación de plagio

La cantante de nacionalidad venezolana Briella (BriellaMusic) acusó a Shakira y a Bizarrap de plagio en la elaboración del BZRP Music Session #53, al asociar una melodía “muy parecida” a una de sus creaciones. Así, la artista compartió un video a través de sus redes sociales con un fragmento de su tema “Solo tú” y el nuevo hit de la colombiana. “¿Qué opinan ustedes?”, cuestionó a sus admiradores.

Mi canción “Solo tú” (junio 2022) / La BZRP Session de Shakira (hoy)



Qué opinan ustedes? 🥺 pic.twitter.com/cEgnx7ZuIJ — Briella (@briellamusic) January 12, 2023

Además, relató a través de sus stories de Instagram cómo recibió el lanzamiento del tema. “No sé qué hacer. Estoy hasta temblando. El Bizarrap Session lleva 30 minutos y tengo el buzón colapsado, tanto en Twitter como en Instagram, con mensajes de lo parecida que es a mi canción ‘Solo tú’. El coro está en la misma tonalidad”, señaló.

Una cantante venezolana acusó a Shakira y Bizarrap de plagio 1

Y agregó: “Estoy en shock. La melodía es igual”. La canción de la artista venezolana, “Solo tú”, fue lanzada en el mes de julio y cosechó alrededor de un millón de visitas. Una hora más tarde, Briella subió un segundo posteo para ahondar en lo sucedido. “Es demasiado parecida. No son cosas mías solamente. Me escribió un gentío. Y no sé que hacer. Yo la amo a Shakira y es hasta un honor que me plagie. Pero no. Es muy parecida. No se qué hacer realmente”, alegó.

