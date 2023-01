El sorpresivo gesto de Antonio de la Rúa al escuchar el tema de Shakira y Bizarrap que destroza a Gerard Piqué

escuchar

“Perdón, ya cogí otro avión, aquí no vuelvo, no quiero otra decepción”, dice Shakira al inicio de su nueva canción con Bizarrap, productor argentino que hace parte del proyecto ‘BZRP Music Sessions’ con diversos artistas del mundo. El lanzamiento fue muy esperado, ya que se estipulaba que sería la primera vez que la artista colombiana se referiría a su separación de Gerard Piqué. Y así fue.

Esta es la session #53 que ya es todo un éxito para ambos artistas. La sorpresiva colaboración se produjo luego de que la colombiana tuviera arduas conversaciones con el equipo legal de su expareja para llegar a un acuerdo para la separación.

En medio de rumores de infidelidad, la intérprete de “Te Felicito” tomó otro avión: prepara su salida de España para radicarse en Miami, en los Estados Unidos, y volver de lleno a la música. Por su parte, Piqué -ahora retirado del fútbol- afianza su relación con su nueva novia, Clara Chía.

Bajo el lema de “las mujeres no lloran, las mujeres facturan”, Shakira lanzó dardos contra Piqué y su pareja. En unos de los versos emplea la palabra “salpique” y en otro hizo referencia directa a Chía al decir “tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena”.

El apoyo de Antonio de la Rúa a Shakira

La barranquillera con esta nueva pista se refiere a su segunda relación que no terminó nada bien. Antes del futbolista español, tuvo un noviazgo de diez años con Antonio de la Rúa, quien incluso le propuso matrimonio en 2001.

De la Rúa en la actualidad tiene dos hijos producto de su relación con la colombiana Daniela Ramos, de quien se separó en 2018. Pese a todo lo vivido al lado de la intérprete de “Monotonía”, parece que aún le tiene cariño.

El abogado argentino le expresó su apoyo de manera repentina. Sin embargo, su gesto -aunque sencillo- no pasó desapercibido por los internautas. Antonio le dio ‘Me Gusta’ a la publicación de Instagram en la que Shakira anunció su ‘tiradera’.

Los líos legales entre Antonio de la Rúa y Shakira

De la Rúa fue su mánager y vivieron una relación, en apariencia, ideal. La cantante se mostraba muy enamorada y es por ello que le dedicó el tema “Día de enero”, que se convirtió en uno de los himnos románticos. “Voy a curarte el alma en duelo. Voy a dejarte como nuevo y todo va a pasar. Pronto verás el sol brillar. Tú, más que nadie, mereces ser feliz. Ya vas a ver cómo van sanando poco a poco tus heridas, ya vas a ver cómo va la misma vida a decantar la sal que sobra en el mar”, sostiene parte de la letra.

No obstante, luego de 10 años de relación, ambos decidieron terminar su relación. Si bien en un inicio se pensaba que este quiebre se dio en buenos términos, algunas disputas legales entre los dos dejaron entrever que su separación no fue amistosa.

De acuerdo con documentos judiciales, él demandó a la artista por 78 millones de euros (más de 397 mil millones de pesos colombianos al cambio actual) por su trabajo como mánager. Pero, pese a todo, la colombiana salió vencedora de la batalla legal y cada uno siguió con su vida.

La letra de la nueva canción de Shakira donde destroza a Gerard Piqué

Perdón, ya cogí otro avión, aquí no vuelvo, no quiero otra decepción. Tanto que te las das de campeón y cuando te necesitaba diste tu peor versión.

Sorry, baby, hace rato que yo debí botar ese gato, una loba como yo no está pa’ novatos. A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú.

Esto es pa’ que te mortifique, mastica y traga, tragues y mastiques. Y contigo ya no regreso ni que me llores ni me supliques, entendí que no es culpa mía que te critiquen. Yo solo hago música, perdón que te salpique.

Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda, te creíste que me heriste y me volviste más dura. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan.

Tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena, tiene nombre de persona buena, claramente es igualita que tú. Pa’ tipos como tú.

A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú. Del amor al odio hay un paso, por acá no vuelvas, hazme caso. Cero rencor bebé, yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo, no sé ni qué es lo que te pasó, estás tan raro que ni te distingo.

Yo valgo por dos de 22, cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio. Vas acelerado dale despacio. Mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también.

Fotos por donde me ven, aquí me siento un rehén. Por mí todo bien, yo te desocupo mañana y si quieres tráetela a ella que venga también.

Tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena. Tiene nombre de persona buena. Una loba como yo no está pa’ tipos como tú, pa’ tipos como tú. A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú.

EL TIEMPO (GDA)