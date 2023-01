La canción de Shakira y Bzrp, en vivo: letra, video, memes y más de la Session #53

escuchar

10:30 | Quién es Clara Chía Martí, a quien señala la canción de Shakira

Tras el escándalo de la separación entre Shakira y Gerard Piqué, el futbolista catalán formalizó su relación con Clara Chía Martí, aunque muchos apuntaron a que se habría producido una infidelidad previa. “Clara era camarera en una de las discotecas a las que Piqué iba de fiesta con Riqui Puig y otros compañeros del equipo. Fue un flechazo inmediato”, informó el medio español Vanitatis.

Piqué y Clara Chía (Foto:Archivo)

Las primeras imágenes que salieron a la luz del futbolista y su nueva pareja datan de febrero de 2022, meses antes de que su ruptura con la cantante colombiana fuera confirmada. “Tiene nombre de persona buena. Claramente, no es como suena. / Yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto nuevo remplazo. No sé ni qué es lo que te pasó, estás tan raro que ni te distingo. Yo valgo por dos de 22. Cambiaste un Ferrari por un Twingo”, entonó Shakira en el nuevo tema.

10:14 | Una cantante acusó a Shakira y a Bizarrap de plagio

La artista venezolana Briella (BriellaMusic) acusó a los artistas de plagiar una de sus creaciones, “Solo tú”, para la elaboración del BZRP Music Session #53, que lanzaron la noche de este miércoles. “¿Qué opinan ustedes?”, escribió a través de su cuenta de Twitter, en un post donde reveló que cientos de usuarios le advirtieron de la similitud entre ambas las canciones.

Mi canción “Solo tú” (junio 2022) / La BZRP Session de Shakira (hoy)



Qué opinan ustedes? 🥺 pic.twitter.com/cEgnx7ZuIJ — Briella (@briellamusic) January 12, 2023

09:57 | Qué dice la letra del nuevo tema

Bajo una base electrónica, Shakira pone su inconfundible voz a la Session #53 de Bizarrap. “Perdón, ya cogí otro avión / Aquí no vuelvo/ No quiero otra decepción”, entona la cantante colombiana. “Tanto que te la das de campeón y, cuando te necesitaba, diste tu peor versión. Una loba como yo no está pa’ novatos, una loba como yo no está para tipos como tú”. Así, pareciera que su polémica separación con Gerard Piqué es el foco del nuevo lanzamiento de la artista, igual que sucedió en “Monotonía” o en “Te felicito”.

“Esto es pa’ que te notifiquen, así que trague, trague, mastique. Yo contigo ya no regreso, ni aunque me llores, ni me supliques. / Entendí que no es culpa mía quе te critiquen / Yo solo hago música, perdón quе te salpique/ Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en la Hacienda. / Te creíste que me heriste y me volviste más dura. / Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”, cerró.

09:48 | La inesperada campaña publicitaria en las playas argentinas

El lunes pasado, apareció en Mar del Plata una avioneta que sobrevoló las playas durante varias horas. Así, mostró a sus ciudadanos una pancarta que difundía el mensaje: “Una loba como yo, no está pa’ tipos como tú” y señalaba la fecha del 11 de enero de 2023. Se trataba de una de las frases de la canción de la cantante colombiana y de la fecha de su lanzamiento.

Una avioneta sobrevoló las playas de Mar del Plata y se replicó en Miami.

09:46 | Shakira y Bzrp lanzaron una canción con críticas a Gerard Piqué

La cantante y el productor argentino publicaron la noche del miércoles el video de su nuevo tema juntos en redes sociales, en el marco de la Session #53 del artista. La letra tiene duras críticas a la expareja de la cantante, el futbolista Gerard Piqué, en el marco de su polémica separación.

Shakira y Bizarrap estrenaron una nueva canción con críticas Piqué

LA NACION