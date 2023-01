Un cantante mexicano criticó la canción de Shakira contra Gerard Piqué y lo mataron en redes

escuchar

La colaboración de Bizarrap y Shakira conmocionó al mundo digital desde las primeras horas de su estreno. Millones de personas reprodujeron el sencillo y además reaccionaron en las redes sociales. Entre esos oyentes, estuvieron algunas celebridades. Si bien muchas consideraron que fue todo un éxito, también hubo otras a las que no les agradó para nada. Tal fue el caso de Lasso, un cantante mexicano que arremetió contra el nuevo producto musical.

Desde que la intérprete de “Te felicito” anunció que su próximo tema sería con el famoso productor argentino, los fanáticos enloquecieron. Resulta ser que Bizarrap se volvió famoso en la industria del entretenimiento por incluir en sus canciones las denominadas “tiraderas”. Así que desde el primer momento la gente especuló sobre cómo sería la letra y si estaría dedicada a Gerard Piqué.

El posteo de Shakira y Bizarrap @bizarrap/Instagram

Sin embargo, a pesar de que había muchos comentarios de apoyo hacia la colombiana, también había otros que decían lo contrario. Uno de los que más destacaron fue el de Lasso. El cantante de “Ojos marrones” decidió no opinar sobre si la canción era buena o no y se limitó a dar su veredicto sobre un tema más profundo: cómo se sentirían los hijos de Shakira al escucharla.

Desde la consideración del artista, haber salido públicamente para hablar sobre el papá de los niños no fue una buena decisión de la latina: “Yo en lo único que pienso luego de todo esto es en los hijos de Shakira y Piqué. Si ya un divorcio es lo peor que puede vivir un niño en el mundo, no me quiero imaginar como estarán las cosas post sesión de Biza. Espero estén bien”, dijo en su cuenta de Twitter.

La publicación del cantante mexicano contra la canción Shakira ft. Bizarrap

De inmediato, cientos de usuarios de esa red social se abalanzaron a los comentarios para contradecirlo. Una gran cantidad de personas no estuvo de acuerdo con su punto de vista: “Pero Lasso, me sorprende esto de ti. El tipo le fue infiel a ella y en su propia casa, ¿eso no es más preocupante? ¿Por qué lo hizo el hombre?”, le preguntó un seguidor. El artista rápidamente se defendió y le dijo que solo daba su percepción de las cosas: “¿Ah? Yo estoy hablando de los hijos. Yo no sé qué paso entre Piqué y Shakira, ni tú tampoco. Solo ellos saben. Lo que sí me queda claro es que esto es algo muy mediático que va a ser muy difícil de llevar para dos niños que nada tienen que ver”.

Las opiniones de la comunidad virtual estaban a favor de Shakira y Bizarrap

El debate en redes sociales tras la opinión de Lasso sobre Shakira

Las personas que vieron la publicación del mexicano consideraron que para Milan y Sasha había sido más fuerte ver a su padre con Clara Chía: “Me encanta que los hombres se rasgan las vestiduras pidiendo a Shakira pensar en sus hijos, pero nada dicen de la exposición mediática a la que los expuso su padre, a la traición hacia su madre y todos los escándalos de fiestas y engaños que cometió durante la relación”, dijo una persona.

Decenas de mujeres defendieron a Shakira en el posteo de Lasso

Además, defendieron a la cantante de “Monotonía” al creer que su nuevo tema con Bizarrap era únicamente una manera de expresar su dolor: “El que montó cachos y destruyó la relación fue Piqué. La terapia capaz la van a necesitar por lo que él le hizo a su mamá, no porque Shakira convierta su dolor en música como hace desde hace décadas”, mencionó otro usuario.

Los usuarios creyeron que para los hijos de Shakira fue "más doloroso" ver a Piqué con otra mujer

