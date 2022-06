Las trágicas vidas de los actores de Garganta Profunda, la película porno que citó Alberto Fernández por error

Durante su discurso en el lanzamiento del III Foro Mundial de Derechos Humanos, el presidente Alberto Fernández quiso saludar al militante popular Ignacio “Nacho” Levy, pero terminó mezclado en un furcio que desató una ola de memes y comentarios en las redes sociales.

“Ahí veo al compañero de Garganta profunda”, dijo el mandatario y señaló al referente de la revista Garganta Poderosa, que se realiza en el Barrio 31. “Profunda no, poderosa”, se rectificó Fernández y agregó: “Pero profunda también, porque la verdad es que nos enseñaban en esas revistas muchas cosas que eran ocultas por otros medios”.

El error no pasó desapercibido y enseguida aparecieron diferentes referencias en las redes sociales, como Mark Felt, el espía del FBI que fue clave en el escándalo político estadounidense denominado Watergate; y la película porno de 1972 Deep Throat (Garganta profunda), escrita y dirigida por Gerard Damiano y coprotagonizada por Linda Lovelace y Harry Reems.

Considerada la punta de lanza de la edad de oro del cine para adultos, esta película icónica del género fue exhibida en todo tipo de salas cinematográficas. Distribuida y producida por Columbia Pictures, Garganta profunda cuenta la historia de Linda, una chica que convive con su amiga Helen, y que tiene problemas para disfrutar de las relaciones sexuales. Para ayudarla a resolver su problema, Helen decide contratar a varios hombres, pero ninguno logra satisfacer a su amiga. Ahí es donde aparece un sexólgo, el Doctor Young, que la examina detenidamente y descubre qué debe hacer para llegar al punto máximo de placer.

Garganta profunda, la película porno que mencionó por error el presidente Alberto Fernández (Foto: Archivo)

El éxito de la película fue posterior a su estreno y provocó la ira de las autoridades, así como también varias protestas por parte de los sectores más conservadores de Estados Unidos. De hecho Harry Reems, el protagonista del film, fue condenado a cinco años de prisión acusado de conspirar para distribuir obscenidades.

La feroz campaña en contra no hizo más que agrandar la popularidad de Garganta profunda: se estima que llegó a recaudar alrededor de 600 millones de dólares. No obstante, las caras visibles de este verdadero suceso cinematográfico no tuvieron buenos desenlaces.

Linda Lovelace, de actriz de cine para adultos a vocera del movimiento antipornográfico

Su verdadero nombre era Linda Susan Boreman (1949-2002). Oriunda del Bronx, uno de los barrios más humildes de Nueva York, se hizo famosa por su papel en el Garganta profunda, pero por su actuación recibió apenas 1250 dólares que más tarde fueron confiscados por su marido, Chuck Traynor.

En su autobiografía, la actriz dijo que el hombre la amenazó para que participe en el film y que la obligó a mudarse con él, y que se convirtió en su representante y proxeneta. Forzada por Traynor, Linda participó en varias filmaciones de porno extremo o hardcore. Pero luego de años de abuso, pudo dejarlo, se enfocó en el cristianismo y se convirtió en una de las principales voceras del movimiento antipornográfico.

La estrella porno Linda Lovelace (Foto: Archivo)

En 1970, Linda sufrió un grave accidente de auto y tuvo que someterse a una transfusión de sangre que le traería peores consecuencias años más tarde. La sangre no fue analizada correctamente y la actriz contrajo hepatitis, por lo que en 1987 debió realizarse un trasplante de hígado.

La mujer logró recuperarse bien de la operación y volvió a aparecer en algunos medios de comunicación. Sin embargo, el 3 de abril de 2002 sufrió otro accidente automovilístico, aun más grave que el anterior, y murió el 22 de abril de ese año en Denver, Colorado, a la edad de 53 años.

Una escena de Garganta Profunda, la película porno que mencionó Alberto Fernández (Foto: Archivo)

Linda tuvo tres hijos. El primero nació cuando ella tenía 20 años, producto de una relación extramatrimonial, y fue dado en adopción. Luego tuvo junto a su segundo esposo, Larry Machiano, a Dominic y Lindsay.

Harry Reems, de actuar en una película porno a la cárcel

Su verdadero nombre era Herbert John Streicher (1947-2013), y al igual que su compañera de elenco, nació en el Bronx de Nueva York. Aunque se retiró de la industria en 1985 y terminó sus días como un exitoso agente inmobiliario, se hizo famoso por su papel del Doctor Young en Garganta profunda, y también por el del profesor El diablo en la señorita Jones (1973), uno film de culto del género.

Harry tiene un galardón especial: fue el primer actor estadounidense en ser procesado únicamente por aparecer en una película. Por su aparición en el film, fue detenido en 1974 en Nueva York por agentes del FBI. Al año siguiente fue acusado por cargos federales de “conspiración para distribuir obscenidades a través de las fronteras estatales” y en abril de 1976 fue condenado junto con otros 11 individuos y cuatro empresas.

El actor, de 65 años, fue uno de los grandes referentes del género AP

En 1977 anularon la condena, le concedieron un nuevo juicio y el actor recibió el apoyo de celebridades como Jack Nicholson, Warren Beatty, Shirley MacLaine, entre otros. Finalmente, retiraron los cargos ese mismo año.

Reems nunca tuvo hijos. Se casó en 1990 con Jeanne Sterret, la mujer que lo acompañó hasta sus últimos días. Murió de cáncer de páncreas el 19 de marzo de 2013, a los 65 años.