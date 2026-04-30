Perdió el conocimiento mientras conducía un autobús escolar y los estudiantes evitaron una tragedia: “Lo hicieron increíble”

La conductora Leah Taylor sufrió una crisis asmática mientras manejaba un transporte escolar en Mississippi. Un grupo de alumnos tomó el control del vehículo, pidió ayuda y asistió a la mujer hasta la llegada de los servicios de emergencia.

Crisis asmática en Mississippi: qué pasó con la conductora del autobús escolar

Según lo informado por The New York Times, mientras transportaba a unos 40 estudiantes de secundaria por la autopista 603, la conductora de autobús de 46 años del Distrito Escolar del Condado de Hancock sufrió un ataque de asma severo. Aunque intentó alcanzar su medicación, perdió el conocimiento y se desmayó al volante.

Momento en que la conductora pierde conocimiento

Debido a que quedó inconsciente, el autobús comenzó a desviarse hacia el arcén de la carretera. Un grupo de alumnos actuó rápidamente para evitar un accidente.

“Uno de mis alumnos me estaba acercando el medicamento a la cara y simplemente me decía que respirara”, recordó Taylor durante una entrevista con The New York Times. “El autobús se había detenido. Cómo sucedió eso era un misterio para mí”, señaló.

Estudiantes en Mississippi evitaron un accidente: así lograron frenar el autobús

Al advertir que la conductora no respondía y que el autobús se desplazaba sin control, varios estudiantes reaccionaron de manera simultánea. Los alumnos del Distrito Escolar del Condado de Hancock, cuyas edades oscilaban entre los 11 y 15 años, colaboraron de manera coordinada y rápida.

Según se ve en el video difundido por los medios, al notar que Leah Taylor perdía el conocimiento y el autobús comenzaba a desviarse hacia el arcén, Jackson Casnave, de 12 años, quien estaba sentado en la parte delantera, se levantó rápidamente para sujetar el volante. Simultáneamente, el estudiante de sexto grado Darrius Clark, también de 12 años, accionó los frenos.

Ante la emergencia, dos jóvenes de doce años reaccionaron rápidamente para tomar el volante y accionar los frenos Facebook Raylen Ladner

“No tuve tiempo de procesar mis emociones. Solo quería asegurarme de que nadie saliera herido”, relató Casnave. La acción conjunta de Jackson y Darrius permitió dirigir el autobús hacia el separador central de la autopista y detenerlo de forma segura.

Mientras el vehículo se detenía, Kay’Leigh Clark, de 13 años, utilizó su teléfono para llamar al 911 desde la parte trasera del autobús, a pesar de la dificultad para escuchar al operador por el ruido ambiente. Por su parte, McKenzy Finch, de 13 años, se encargó de informar de la situación al departamento de transporte del distrito escolar.

“Tenía miedo, pero también sabía que tenía que ayudar”, explicó Clark.

Una vez detenido el autobús, Destiny Cornelius, de 15 años, detectó que la conductora tenía un nebulizador en la mano y procedió a administrárselo. Mientras tanto, McKenzy Finch ayudó sosteniendo la cabeza de la conductora hasta que esta recuperó el conocimiento.

“Estoy muy agradecida con mis alumnos”, dijo Taylor a The New York Times. “Hicieron un trabajo excelente”, agregó.

Los estudiantes del Distrito Escolar del Condado de Hancock, cuyas edades oscilaban entre los 11 y 15 años, colaboraron de manera coordinada y rápida Facebook Raylen Ladner

Estado de salud de la conductora y los alumnos tras el incidente en Mississippi

Después de recibir atención médica, la conductora logró recuperarse sin complicaciones y días más tarde retomó sus funciones habituales dentro del distrito escolar. Taylor explicó que recuerda haber comenzado a sentirse mal mientras conducía, aunque perdió el conocimiento antes de comprender completamente lo que ocurría.

La conductora expresó públicamente su agradecimiento hacia los estudiantes y sostuvo que la reacción del grupo evitó consecuencias mayores. “Los he estado viendo todos los días y les he estado diciendo: ‘Gracias por todo lo que hacen, por todo lo que hicieron’”, dijo.

Por su parte, las autoridades del Distrito Escolar del Condado de Hancock destacaron la reacción de los estudiantes y organizaron un reconocimiento institucional por su intervención. Los alumnos involucrados fueron mencionados durante un acto escolar en el que directivos resaltaron la rapidez con la que actuaron frente a una situación crítica.

“Nos complace informar que todos los estudiantes se encuentran bien y fueron llevados a casa sanos y salvos”, indicó el distrito en un comunicado en redes sociales. “Estamos orgullosos de nuestros estudiantes por mantener la calma y actuar con responsabilidad”, señaló.