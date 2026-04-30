Perdió el conocimiento mientras conducía un autobús escolar y los estudiantes evitaron una tragedia: “Lo hicieron increíble”
La conductora tuvo un ataque de asma y se desmayó en Mississippi; un grupo de alumnos tomó el control del vehículo y dio aviso a emergencias
- 4 minutos de lectura'
La conductora Leah Taylor sufrió una crisis asmática mientras manejaba un transporte escolar en Mississippi. Un grupo de alumnos tomó el control del vehículo, pidió ayuda y asistió a la mujer hasta la llegada de los servicios de emergencia.
Crisis asmática en Mississippi: qué pasó con la conductora del autobús escolar
Según lo informado por The New York Times, mientras transportaba a unos 40 estudiantes de secundaria por la autopista 603, la conductora de autobús de 46 años del Distrito Escolar del Condado de Hancock sufrió un ataque de asma severo. Aunque intentó alcanzar su medicación, perdió el conocimiento y se desmayó al volante.
Debido a que quedó inconsciente, el autobús comenzó a desviarse hacia el arcén de la carretera. Un grupo de alumnos actuó rápidamente para evitar un accidente.
“Uno de mis alumnos me estaba acercando el medicamento a la cara y simplemente me decía que respirara”, recordó Taylor durante una entrevista con The New York Times. “El autobús se había detenido. Cómo sucedió eso era un misterio para mí”, señaló.
Estudiantes en Mississippi evitaron un accidente: así lograron frenar el autobús
Al advertir que la conductora no respondía y que el autobús se desplazaba sin control, varios estudiantes reaccionaron de manera simultánea. Los alumnos del Distrito Escolar del Condado de Hancock, cuyas edades oscilaban entre los 11 y 15 años, colaboraron de manera coordinada y rápida.
Según se ve en el video difundido por los medios, al notar que Leah Taylor perdía el conocimiento y el autobús comenzaba a desviarse hacia el arcén, Jackson Casnave, de 12 años, quien estaba sentado en la parte delantera, se levantó rápidamente para sujetar el volante. Simultáneamente, el estudiante de sexto grado Darrius Clark, también de 12 años, accionó los frenos.
“No tuve tiempo de procesar mis emociones. Solo quería asegurarme de que nadie saliera herido”, relató Casnave. La acción conjunta de Jackson y Darrius permitió dirigir el autobús hacia el separador central de la autopista y detenerlo de forma segura.
Mientras el vehículo se detenía, Kay’Leigh Clark, de 13 años, utilizó su teléfono para llamar al 911 desde la parte trasera del autobús, a pesar de la dificultad para escuchar al operador por el ruido ambiente. Por su parte, McKenzy Finch, de 13 años, se encargó de informar de la situación al departamento de transporte del distrito escolar.
“Tenía miedo, pero también sabía que tenía que ayudar”, explicó Clark.
Una vez detenido el autobús, Destiny Cornelius, de 15 años, detectó que la conductora tenía un nebulizador en la mano y procedió a administrárselo. Mientras tanto, McKenzy Finch ayudó sosteniendo la cabeza de la conductora hasta que esta recuperó el conocimiento.
“Estoy muy agradecida con mis alumnos”, dijo Taylor a The New York Times. “Hicieron un trabajo excelente”, agregó.
Estado de salud de la conductora y los alumnos tras el incidente en Mississippi
Después de recibir atención médica, la conductora logró recuperarse sin complicaciones y días más tarde retomó sus funciones habituales dentro del distrito escolar. Taylor explicó que recuerda haber comenzado a sentirse mal mientras conducía, aunque perdió el conocimiento antes de comprender completamente lo que ocurría.
La conductora expresó públicamente su agradecimiento hacia los estudiantes y sostuvo que la reacción del grupo evitó consecuencias mayores. “Los he estado viendo todos los días y les he estado diciendo: ‘Gracias por todo lo que hacen, por todo lo que hicieron’”, dijo.
Por su parte, las autoridades del Distrito Escolar del Condado de Hancock destacaron la reacción de los estudiantes y organizaron un reconocimiento institucional por su intervención. Los alumnos involucrados fueron mencionados durante un acto escolar en el que directivos resaltaron la rapidez con la que actuaron frente a una situación crítica.
“Nos complace informar que todos los estudiantes se encuentran bien y fueron llevados a casa sanos y salvos”, indicó el distrito en un comunicado en redes sociales. “Estamos orgullosos de nuestros estudiantes por mantener la calma y actuar con responsabilidad”, señaló.
Otras noticias de Agenda EEUU
TrumpIRA. El nuevo portal del presidente para ampliar el acceso a planes jubilatorios en EE.UU.
En vivo. Noticias de Florida hoy: Trump llega al estado para respaldar a Donalds y celebra vuelos a Venezuela
desde US$1951. American Airlines vuelve a Venezuela: cuál será la frecuencia de los vuelos a Caracas
- 1
Newsom se burla de Trump y anuncia una licencia de conducir de California con su foto: “La mejor de la historia”
- 2
Noticias de Texas: el lamento de Gina Hinojosa por los mapas electorales y el festejo de Trump
- 3
Cuándo es el Día del Niño 2026 en Estados Unidos
- 4
TPS en EE.UU.: la decisión de la Corte Suprema que también impacta a venezolanos y salvadoreños