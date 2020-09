Desde su cuenta de Twitter, la bailarina y ex Bar del Bailando negó ser beneficiaria de un subsidio Crédito: Instagram @laura_fidalgook

Como otras actividades presenciales, las academias de baile han sido uno de los rubros más afectados colateralmente por la pandemia de coronavirus. Titular del estudio homónimo, Laura Fidalgo (48) reflejó en las redes sociales su preocupación y angustia por el momento económico-laboral que atraviesa. Además, la bailarina y ex BAR de Bailando desmintió ser beneficiaria de un subsidio como había trascendido en las últimas horas.

Meses después de haber contraído dengue en medio de la pandemia, Laura Fidalgo volvió a la primera plana de las redes sociales por su acuciante situación financiera. Desde su cuenta de Twitter, la bailarina y coreógrafa desmintió haber cobrado un subsidio del Gobierno y le pidió ayuda a distintas autoridades porteñas y nacionales.

"Esto es una gran mentira. No recibo ni recibí nada. No metan mi nombre en cosas que no son ciertas. No obtuve ni obtengo beneficio alguno, todo lo contrario. No somos escuchados y seguimos reclamando. Sebastián Turtora desmentí que fui beneficiada, porque no es verdad", escribió Fidalgo en Twitter luego de que el periodista citado la vinculara con una programa de ayuda del Ministerio de Cultura de la Nación.

Más temprano, Fidalgo había escrito un hilo con el mismo mensaje en el que, además de negar la ayuda económica, les pedía ayuda al jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires Horacio Rodríguez Larreta, el vicejefe de Gobierno porteño Diego Santilli y al presidente Alberto Fernández. Además agregó que con el cierre de su instituto en medio de la pandemia acumula deudas por 300.000 pesos mensuales.

La serie de mensajes que Fidalgo escribió en Twitter para hablar de la situación económico-laboral que afronta Crédito: Twiiter @laura_fidalgook

En la misma cadena de tuits, Fidalgo reconoció que había solicitado una línea de ayuda y se lamentaba por estar al borde de la quiebra. "Solo me inscribí en un subsidio Desarrollar de $100.000, el cual todavía no recibí. Me siento muy angustiada, ver mi estudio de hace 20 años, que esté al borde de cerrarlo por no poder sostenerlo, cuando siempre aposté todo en mi país", concluyó.