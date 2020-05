Laura Fidalgo reveló que tiene dengue: "Te sentís morir, el dolor es terrible"

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 5 de mayo de 2020 • 18:14

Mientras el país entero se protege para no contagiarse de coronavirus , hay otra enfermedad que acecha a todos y a la que no se le presta tanta atención: el dengue . En una entrevista con El show del problema , Laura Fidalgo contó que contrajo este mal transmitido por los mosquitos y que los dolores que sufrió en los últimos días hicieron que sintiera que estaba por morir .

"Es horrible, por eso hay que darle mucha difusión, que falta. Me parece que se habla del coronavirus, pero también hay que hablar del dengue", le dijo la bailarina al conductor del programa, Nicolás Magaldi. "Yo ya estoy en el día 14, saliendo de la enfermedad, pero es terrible. Estaba tomando sol y no me ponía repelente, por eso digo que se pongan, que usen espirales, porque eso es cuidarse".

La ex jurado del "Bailando por un Sueño" relató como fue el proceso de diagnóstico. "Un día tuve que ir de urgencia a buscar unos papeles a mi escuela de danza. Estaba acelerada y me compré una hamburguesa, que nunca en la vida como, pero estaba apurada, acelerada. En el momento pensé que me cayó mal la comida porque pasé el día como con asco, con nauseas, pensé que era momentáneo", explicó. "Al otro día, la tarde estaba hermosa, me pongo a tomar sol, y a la noche vuelvo a tener náuseas pero más intensas. Seguía pensando en la hamburguesa, pensé que estaba intoxicada, más los nervios por todo lo del coronavirus y algo de estrés", recordó.

"Después empecé a tener fiebre, que es raro porque nunca tengo, y empecé a tener más síntomas. Ahí llamé al médico y charlé por videollamada", siguió relatando. "Nunca pensé en que podía tener coronavirus, estaba convencida que era una intoxicación. Dengue tampoco se me cruzó por la cabeza".

Como el cuadro seguía empeorando, volvió a comunicarse con su médico: "Al tercer día seguía con fiebre, por eso me mandan una persona a que me saque sangre. Ahí me dicen que por los síntomas podía ser dengue. Todo era cada vez más intenso. La fiebre no me bajaba y tomaba paracetamol, que es lo único que hay. Es terrible, sentís morir de lo que te duelen los huesos".

Silvina Luna, panelista del programa, le consultó si en alguna parte del proceso sintió que su vida corría peligro. "Sí, en un momento sí. Por momentos te sentís morir, no tenés fuerza. Iba al baño porque tenía que ir, pero no te dan ganas de levantarte", aseveró.

En la ciudad de Buenos Aires, la cifra de personas que tienen dengue ascendió en los últimos días a 5909 casos . El 95% de los infectados no tiene antecedentes de viaje (incluso, ni por fuera de Capital), por lo que la transmisión fue de manera local. El relevamiento se desprende del último boletín epidemiológico de la Ciudad, publicado el viernes. El barrio más afectado por dengue en relación con su población es Flores , seguido por Barracas, Villa Soldati, Vélez Sarsfield y Villla Lugano