“Laura no está”: qué fue de la vida del hombre que hizo de su mayor desamor un éxito rotundo

Los artistas italianos tienen una particular llegada hacia el público argentino. Tal vez sea por el vínculo cultural e histórico con el país europeo o porque simplemente nos encante el idioma y sus temas reversionados al español. Desde Raffaella Carrà hasta Luciano Pavarotti y Eros Ramazzotti, Laura Pausini o Andrea Bocelli. Todos con proyección internacional, pero que en un punto los sentimos como propios. Entre esas figuras estelares, también se puede incluir al cantante que un día se hizo famoso por un tema dedicado a una de sus novias temporarias: “Laura no está”. De esa manera, Filippo Neviani, conocido por el apodo de Nek, caló fuerte en la Argentina y hoy, a más de 25 años del lanzamiento del sencillo, es uno de los personajes más queridos y populares de la televisión en su país.

En 1997, Filippo Neviani reeditó su disco lanzado en 1996 y agregó dos canciones, una de ellas fue "Laura no está" (Fuente: Captura de video - Laura No está)

El furor de Nek en la Argentina

Corría el año 1996 y Filippo Neviani ya era popular en Italia, un joven de 24 años que aspiraba a traspasar los límites de su país y llegar a ganarse el amor de los europeos. Después de dos bandas fallidas, Winchester y White Lady, se lanzó como solista y ese año, después de su cuarto álbum, Lei, gli amici e tutto il resto, publicó una reedición de aquel disco y sumó dos canciones: “Sei grande” y “Laura non c´è”. A esta última decidió hacer una versión en español para su álbum destinado a los países de habla hispana: Nek, que resultó un éxito rotundo en España y América Latina. El año 1997 lo iba a vestir de fama.

Laura No está - Nek

Más tarde reconoció en una entrevista con Los40 que Laura existió, pero con otro nombre. Fue una mujer que lo hizo sufrir en el amor y por la que se inspiró para la famosa letra. “Desapareció. Es mejor, porque si no desaparece tengo que cambiar el tema. Mejor que se vaya, que se acabe”, sostuvo por entonces.

“Laura fue un amor pasajero, pero intenso. De los que recordás y que no querés que termine. ¿Cuántas Lauras tuvieron los chicos y las chicas, y cuántas tendrán en un futuro? Es una historia muy normal que tuvo la fuerza de tocar muchos corazones; puede que mucha gente pensara que Nek había vivido su misma experiencia. Eso fue parte del éxito, al igual que magia completa”, describió.

Sobre su propio apodo, surgió por el sonido al golpear la batería, por eso optó por utilizarlo como nombre artístico en lugar del de pila. Así, Nek y su “Laura no está”, marcaron un punto de inflexión en la carrera que lo llevó a hacerse conocido al otro lado del océano Atlántico.

Filippo Neviani durante su paso por White Lady, el segundo grupo musical que conformó antes de convertirse en solista en 1990 (Fuente: X- @NekOfficial)

En 1998 estuvo presente en dos programas de televisión argentinos y eso le dio un impulso notorio en el público local que lo catapultó a que se generara un club de fans. Un año más tarde dio su primer y único concierto en el Teatro Gran Rex en Buenos Aires.

En 2025, en una entrevista con la revista española Semana, el artista italiano se sinceró acerca de por qué eligió el castellano y no el inglés para tener un salto internacional. Él lo vinculó con la cercanía cultural de su país y España.

“Es cierto que italianos y españoles tenemos una forma de entender la vida similar… somos hermanos, así es como yo lo siento. Además, cada vez que viajo a Estados Unidos, me perciben como a un latino más. En Miami canto en español, en Chicago en italiano y en español, en Texas en español, en Nueva York en español, en Los Ángeles en español… Me perciben como a un latino más y me encanta, es algo universal”, sentenció.

Qué es de la vida de Nek

El solista italiano se volvió una estrella total. Además de la música, condujo su propio programa de talentos: Dalla strada al palco. Además, desde 2025 es uno de los jurados de La Voz Italia y actualmente emprendió una gira por toda Europa.

Además de continuar con la música, Nek es jurado de La Voz Italia (Fuente; Instagram/@nekfilipponeviani)

El 10 de abril se estrena su nuevo álbum, el cual concentra sus mayores éxitos y que se llama igual que el tour europeo: Nek Hits.

Filippo Neviani nació el 6 de enero de 1972 en Sassuolo (provincia de Módena). Hasta la fecha, sigue siendo hincha del club de fútbol local y guarda un profundo amor por sus raíces del norte de Italia.

A lo largo de su carrera Nek vendió 10 millones de discos en italiano y español

En 2006 se casó con Patrizia Vacondio y ambos tuvieron a Beatrice en 2011. Además, el cantante adoptó como suya a Martina, hija que su esposa tuvo con una pareja anterior. A diario, mediante su cuenta de Instagram, es posible ver episodios familiares que el artista decide compartir con sus seguidores.

La familia de Filippo Neviani está compuesta por su esposa Patrizia, su hija Beatrice y su hijastra, Martina (Fuente; Instagram/@nekfilipponeviani)

En 2021, la vida de Nek casi dio un giro rotundo cuando, por un descuido, se lastimó la mano izquierda con una sierra. Ahora solo le funciona un 80 por ciento gracias a los médicos que lo salvaron.

Nek realizó una gira por los Estados Unidos en noviembre del 2025 y actualemnte planea una por Europa

A lo largo de su trayectoria, Nek se volvió el cantante italiano con 10 millones de discos vendidos en todo el mundo, tanto en su propio idioma como en español. Estuvo nominado a diferentes premios como los Echo Adwords de Alemania y Lo Nuestro de Latinoamérica. Ganó Sanremo en Italia y se posicionó como un referente que todavía sigue vigente con temas que no pasan de moda y otros frescos que llegan para conquistar al nuevo público.