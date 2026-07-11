Piratas del Caribe cumple 23 años: del nostálgico video de Orlando Bloom al recuerdo agridulce de Keira Knightley

Si hay una producción que marcó un antes y un después para Disney, esa sin duda es Piratas del Caribe. Corría 2003 cuando Johnny Depp se puso el sombrero del capitán Jack Sparrow y creó uno de los personajes más icónicos y memorables de su carrera. Piratas del Caribe: la maldición del perla negra (Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl) se estrenó el 9 de julio de 2003 y recaudó más de 650 millones de dólares alrededor del mundo, casi el quíntuple de su presupuesto. Esta semana, en el vigésimo tercer aniversario de su lanzamiento original, Orlando Bloom, el recordado herrero y pirata William “Will” Turner, sorprendió a los fans al compartir un video inédito de aquel primer rodaje.

Esta semana se cumplieron 23 años del estreno de Piratas del Caribe: el cofre de la muerte (Foto: IMDb)

“23 años”, escribió el actor de Troya en sus historias de Instagram junto a una bandera pirata y dos manos formando un corazón. Sus palabras estuvieron acompañadas por un video que publicó la cuenta de Instagram @memesandvideos90s con un compilado de imágenes del backstage de la primera entrega, varias de las cuales, según se pudo advertir, fueron firmadas por una cámara que se le dio a Deep. También se incluyeron entrevistas de la época que permitieron rememorar qué pensaba el elenco en aquel momento.

Orlando Bloom recordó el estreno de Piratas del Caribe (Foto: Instagram @orlandobloom)

“Fue muy divertido, la verdad. O sea, estamos haciendo una película de piratas. Es el sueño de todos los niños”, sostuvo Bloom. Keira Knightley, por su parte, reveló que para la escena en la que Elizabeth Swann debía saltar del barco le ofrecieron que su doble tomara su lugar, pero ella se negó y decidió hacerla. “Creo que salí del agua sonriendo, fue fantástico”, dijo.

La película dirigida por Gore Verbinski contó con un destacado elenco. Además de los tres protagonistas Depp, Bloom y Knightley, estuvieron Geoffrey Rush (Capitán Héctor Barbossa), Jonathan Pryce (Gobernador Weatherby Swann), Zoe Saldaña (Ana María), Jack Davenport (Comodoro James Norrington), Kevin McNally (Joshamee Gibbs), Mackenzie Crook (Ragetti) y Lee Arenberg (Pintel).

Piratas del caribe: la maldición del perla negra - Adelanto

Si bien es cierto que fue un rotundo éxito y despegó por completo la carrera de sus actores, lo cierto es que en el caso de Knightley también fue una pesadilla, especialmente porque cuando asumió el papel tenía solo 18 años. “Es increíble cuando estás relacionada con algo que te construye y al mismo tiempo te está rompiendo”, sostuvo en 2024 en diálogo con The Times sobre las reacciones que generó Elizabeth Swann. “Me hacían sentir como una m... por su culpa y, pese a eso, funcionaron tan bien que me dieron la oportunidad de hacer las películas por las que conseguí nominaciones al Oscar. Son las películas más exitosas de las que voy a formar parte y fueron la razón por la que me desprestigiaron públicamente. Así que ocupan un lugar confuso en mi cabeza”, concluyó.

Piratas del Caribe: la maldición del perla negra se estrenó el 9 de julio de 2003 en Estados Unidos y el 17 de julio de 2003 en la Argentina (Foto: IMDb)

A partir del revuelo que generaron sus comentarios, Bloom fue consultado respecto a esto y en una entrevista con Entertainment Weekly, respondió: “Fue un momento tan trascendental que casi se siente como otra vida ahora. Es verdad que fue algo único y, ya saben, estoy muy agradecido. Pero definitivamente entiendo a Keira; ella hace cosas maravillosas... Tengo muchos recuerdos positivos”.

Dónde ver Piratas del Caribe

Las películas de Piratas del Caribe están disponibles en Disney + (Foto: IMDb)

La historia de los piratas cuenta con un total de cinco entregas: Piratas del Caribe: La maldición del Perla Negra (2003); Piratas del Caribe: El cofre de la muerte (2006); Piratas del Caribe: En el fin del mundo (2007); Piratas del Caribe: Navegando en aguas misteriosas (2011) y Piratas del Caribe: La venganza de Salazar (2017). Todas las películas se encuentran disponibles en la plataforma de streaming Disney+.