La reacción de la nueva Laura Ingalls al conocer a Melissa Gilbert en el set: “Corrí hacia ella”
Alice Halsey, la joven que se pone en la piel de la hija menor del matrimonio en La casa de la pradera, contó detalles del día que conoció a la protagonista de La familia Ingalls
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Esta semana, Netflix estrenó una de las series más esperadas del año: La casa de la pradera (Little House on the Prairie), una remake de La familia Ingalls, la producción encabezada por Michael Landon que se emitió entre 1974 y 1983 y se convirtió en un ícono de la televisión. De a poco, esta nueva versión empieza a pisar fuerte y, a solo dos días de su lanzamiento, ya se ubica en el segundo puesto de las series más vistas de la plataforma en la Argentina. Y es que, por un lado, para una generación es la posibilidad de rememorar un clásico y, para otra, la oportunidad de introducirse por primera vez en este universo.
Y justamente la cuestión generacional es uno de los puntos más interesantes de la serie, puesto que hoy son caras nuevas las que interpretan a los icónicos personajes que entre los 70 y 80 representaron Michael Landon, Karen Grassle, Melissa Sue Anderson y Melissa Gilbert. Justamente esta última tuvo la oportunidad de pasarle personalmente la antorcha a su sucesora. Alice Halsey, la niña de 11 años que interpreta a Laura Ingalls, reveló que conoció a Gilbert cuando fue al set de rodaje y tuvo una efusiva reacción cuando estuvieron cara a cara.
“Melissa Gilbert vino al set un día y la conocimos. Es muy amable”, reveló la joven actriz en diálogo con la revista People. Contó que cuando vio a la actriz que originalmente personificó a Laura, corrió a darle un fuerte abrazo. “Ni siquiera nos conocíamos. Simplemente la vi y corrí hacia ella. Creo que es una persona muy agradable. Me apoyó muchísimo. Me hizo sentir muy bienvenida al mundo de La casa de la pradera”, aseguró. Y es que, de una u otra manera, fue literal y metafóricamente un traspaso de mando soñado.
Halsey, que hizo su debut en la pantalla chica en 2023 en la serie de Apple TV Lecciones de química (Lessons in Chemistry), protagonizada por Brie Larson y Lewis Pullman, aseguró que es “un privilegio” interpretar a “un personaje tan increíble” como el de la hija menor del matrimonio Ingalls. “Fue un ícono para varias generaciones y me siento muy honrada de poder interpretar a este personaje y aparecer en pantalla como Laura Ingalls. Creo que mi parte favorita fue descubrir quién es, porque sin duda tiene muchas facetas”, sostuvo. Y es que, si bien cuando se emitió la serie original no había nacido, hizo una profunda investigación sobre la historia, leyó los libros de Laura Ingalls Wilder y vio varios de los episodios.
En este sentido, reconoció que sintió “mucha responsabilidad” de hacer bien las cosas: “Sabía que tenía que honrar su legado y su historia porque realmente era una mujer increíble, una gran narradora, escritora y trabajadora. Así que sentí mucha presión. Pero creo que estuve rodeada de compañeros de reparto maravillosos, y estoy muy contenta de haber podido hacerlo con ellos”.
Esta nueva adaptación del clásico que llevó adelante Rebecca Sonnenshine tiene como protagonistas a Luke Bracey como Charles Ingalls, Crosby Fitzgerald como Caroline Ingalls, Alice Halsey como Laura Ingalls y Skywalker Hughes como Mary Ingalls. Cuenta con un total de ocho episodios de una duración de entre 40 y 60 minutos y está disponible en Netflix.
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