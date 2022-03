Robert De Niro probó el “menú impagable” del chef argentino, Mauro Colagreco: “Esto no es una comida...”

Con motivo del vigésimo aniversario del prestigioso congreso gastronómico Madrid Fusión, el actor Robert De Niro fue convocado para visitar la ciudad y convertirse nada menos que en el invitado de lujo de la especial edición, y al mismo tiempo, en embajador de la misma.

Por lo tanto, el protagonista de Taxi Driver y Toro salvaje acudió con mucho entusiasmo junto a su pareja, Tiffany Chen, y fue fotografiado degustando el denominado “menú impagable” especialmente realizado en su honor.

El menú en cuestión fue diseñado por Joan Roca, Martín Berasategui, Quique Dacosta, José Andrés - cuyos platos preparó su mano derecha, Carles Tejedor, ya que el chef, como comunicó el portal español Directo al paladar, “se encuentra en la frontera con Ucrania con su equipo de World Central Kitchen”-, y el argentino Mauro Colagreco. La degustación se realizó en una suite acondicionada para el embajador del congreso en el Hotel Ritz madrileño, donde se procedió a la degustación.

El actor arribó a Madrid el lunes y probó el menú el martes. De acuerdo a lo informado por el festival, el mismo consistió en 16 pasos, y el comienzo se produjo con la degustación del jamón ibérico de bellota y queso Olavidía, momento que fue registrado por las cámaras de las redes sociales de Madrid Fusión, en las que se compartieron las postales de De Niro en la edición aniversario.

Posteriormente, el actor y su pareja probaron salazones en atmósfera salina y rodaja de tomate seco, contesa de espárragos blancos y trufa, milhojas caramelizado de anguila ahumada, y fresas con nata y erizo.

En cuanto a los platos principales, De Niro probó gamba roja de Dénia hervida en agua de mar y anguilas ahumadas con guisantes lágrima y chicharrón de soja, tacos de merluza con kokotxas, emulsión de café y escamas de pimentón. El ingreso del chef argentino al menú se produjo en la instancia del postre. El actor comió el “Naranjo en flor” y un “Postre Láctico”, en el que se luce el dulce de leche, combinado con helado de leche de oveja, espuma de cuajada de oveja, yogur de oveja y nube a cargo de Joan Roca.

En plena degustación, De Niro fue categórico: “Esto no es una comida. Es algo increíble que recomendaría a cualquiera que tuviera a la posibilidad de vivirlo” , manifestó el actor, quien se mostró a pura sonrisa en el congreso. “De Niro cautivó a los cinco grandes chefs con su interés por la gastronomía y su cercanía”, comunicaron los organizadores de Madrid Fusión sobre la presencia de la estrella de Hollywood en el vigésimo aniversario del congreso gastronómico.