La modelo Barbie Franco utilizó su cuenta de Instagram para contestar preguntas de sus seguidores. A través de sus stories, la esposa de Fernando Burlando se sometió a una especie de interrogatorio donde las personas le mandan sus inquietudes y ella, con la opción de elegir cuál responder, decidió elegir algunas destacadas.

Al grano y sin contemplaciones, un usuario, del cual se ocultó su identidad, le preguntó a la influencer si estaba en busca de otro integrante a la familia, además de Sarah, la hija que tienen en común con el abogado. “¿Otro bebé? ¿O cerramos la fábrica?”, fue la pregunta que decidió contestar Franco.

Barbie Franco descartó la posibilidad de agrandar la familia junto a Fernando Burlando Instagram (@barbaritafranco21)

Contundente, sin titubear, la modelo mostró una foto de su hija y en la cajita de respuestas agregó: “Por ahora cerramos”, a lo que añadió varios emojis de risas. Dicha consulta se da en el contexto donde ella, en algunos posteos, indicó sus ganas de tener otro bebé. “Creo que tengo ganas de tener otro. Me dio nostalgia”, sostuvo en una antigua storie donde mostró una imagen con Sarah en brazos en el hospital, en un momento que la sensibilizó por demás y dejó la puerta abierta a agrandar la familia junto al reconocido abogado.

A su vez, Barbie, quien cuenta con dos millones de seguidores en su perfil llamado @barbaritafranco21, respondió otra inquietud acerca de cómo se siente ella actualmente. “¿Sos feliz?”, fue la inquietud del forista que fue recibida con buenos ojos por la influencer quien respondió: “¡Para no serlo! Tengo todo”.

Otro de los puntos fue cómo se observa ella en su rol de madre y que aprendió con el tiempo para poder desempeñarlo de la mejor manera posible. “¿Cómo describirías tu rol de madre?”, fue la consulta, a lo que Franco respondió: “Hago lo que puedo y lo que siento”, comenzó.

Barbie Franco respondió preguntas de sus seguidores en Instagram Instagram (@barbaritafranco21)

Con el foco puesto en su hija, quien aparece durmiendo en la imagen que eligió para poner de fondo, Barbie siguió. “Ella vive riéndose así que creo que voy bien”, añadió con un emoji de los dos brazos arriba, dando a entender que hace lo mejor posible para darle un lugar acogedor a Sarah.

Por último, otro usuario intentó conocer más de la intimidad de la familia y puntualmente a Barbie le preguntó cómo supera los días de bajón y qué método emplea para poder superar ese momento. “Por lo general no tengo día de bajones, pero si en algún momento pasa me pongo el parlante y escucho cumbia”, aseguró la protagonista de esta historia.

Criticaron a Barbie Franco por dejar que su perro juegue con su hija

Hace unos meses, también en su cuenta de Instagram, Barbie Franco fue apuntada por sus seguidores al mostrar como su perro se acercaba a su pequeña hija e interactuaban juntos, en una postal que resultó tierna, pero a la vez peligrosa.

Este hecho motivó a un descargo de la modelo, quien descartó que el animal fuera agresivo con Sarah: “Todo el mundo diciendo: ‘Pero el perro la pudo haber mordido’. No señor, conozco a mis perros, por algo la puse al lado”, aclaró, en primera instancia.

Y, en esa misma línea, cerró: “Como la ven a ella así, con los dientes, es porque ella sonríe. Se pone feliz, no es porque te va a morder y es un amor. Obviamente con otros perros que no conozco no la expongo. Pero con Dientes sí”.