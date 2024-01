escuchar

Decenas de participantes se presentan cada noche en Los 8 escalones de los tres millones (eltrece) para imponerse en el juego y llegar a la gran final con el jurado de notables. Pero en el medio, Guido Kaczka quiere conocer más sobre la vida de cada uno de ellos y qué los motiva a querer llevarse el jugoso premio. Sin embargo, en el programa del jueves hizo un comentario sobre una de las profesiones de una concursante y ella se lo tomó para mal.

En el comienzo del programa, cada uno de los participantes tiene la posibilidad de ganar la llave, la cual da acceso a un programa especial en el que se compite por un departamento en Capital Federal.

Es en ese momento en el que el conductor conoce a los participantes que quieren llevarse el premio mayor, antes de comenzar el camino de siete escalones hacia la final con el selecto jurado. Generalmente, cuentan de dónde vienen, a qué se dedican, con quiénes vinieron y en qué gastarían los tres millones. Pero en esta oportunidad, todo se salió un poco de control.

Guido, como en cada programa, le consultó a Amalia a qué se dedicaba y ella respondió que era médica clínica. Luego, el conductor acotó: “Es difícil hablar de importancias porque, según lo que te duela o lo que padeces, tiene más importancia, pero el clínico es el que deriva”. No obstante, este comentario hizo enojar a la participante: “No nos gusta que nos digan que somos los que derivamos...”.

“¡Uy, qué dije, Amalia!”, respondió sorprendido el conductor y Amala lo cortó: “Somos los que sabemos. En principio, no derivaríamos, salvo que...”. Pero ante la corrección, Kaczka le dio la razón: “¡Claro! Si decimos que derivan parece que no atienden... ¡Tenés razón Amalia! Me pasé la vida diciendo cosas que no... ¡Horrible!”.

“Un buen médico clínico no deriva”, sentenció la participante de Los 8 Escalones, que no dejó pasar el comentario del conductor. Finalmente, Guido Kaczka quiso bajar las tensiones de la participante y le pidió disculpas.

“Claro, además, es una especialidad medicina clínica. Por ahí pensamos que de médico ya te recibís de clínico, pero no... ¡Uy Amalia, disculpa! Encima, en la tele, pero bueno, de acá en más, todos los sabemos”, concluyó el conductor para continuar con el juego que decidía quién se llevaba la llave.

A pesar de tener una gran capacidad para responder preguntas, Amalia no pudo avanzar a la gran final de Los 8 escalones y fue eliminada en el comienzo. Cabe destacar que este programa tuvo una espectacular final entre Federico, quien iba por $5.400.000 y Guillermo, que hizo su primera presentación.

Lo curioso de esta final es que ambos lograron más luces verdes que rojas ante las preguntas de interés general efectuadas por cada uno de los jurados. Finalmente, el que se impuso en esta oportunidad fue Guillermo, que destronó a su adversario y se quedó con los tres millones. No obstante, parte de su premio lo utilizó para comprarle la llave a Laura, la cual le dio un acceso a la final por el departamento.