Criticaron a Barbie Franco por dejar que su perro juegue con su hija y no se quedó callada: “Jamás le hará daño”

Este lunes, Barbie Franco protagonizó un escándalo en sus redes sociales luego de hacer pública una imagen en la que uno de sus perros gruñó en el rostro a su hija Sarah, la cual es fruto de su amor con Fernando Burlando. Luego de unos minutos de su posteo le llovieron las críticas, algo que la modelo no toleró y por lo que cruzó a sus seguidores de manera tajante: “Jamás le haría daño”.

El perro de Barbie Franco gruñó la cara de su hija y esa reacción alteró a sus seguidores

A diario, Franco suele compartir en su perfil de Instagram diferentes imágenes y videos sobre su rol de madre. En medio de la crianza de Sarah de ocho meses, es habitual que la influencer enseñe parte de su vida privada en Instagram, lo que en muchos casos puede derivar en polémicas como la que tocó de cerca esta semana, tras pasear a sus mascotas junto a la beba.

En un primer video que posteó en las Stories, Franco grabó a Sarah en el andador al tiempo que sus dos perros se le acercaban a ella sin problemas. Todo pareció estar en orden hasta que “Dientes”, como se llama una de ellas, gruñó a la pequeña en su rostro y con el hocico le tocó parte de la cara. Este episodio rápidamente alteró a los usuarios, ya que se consideró como una reacción agresiva por parte de la mascota, por lo que le advirtieron a Barbie que no era recomendable exponer así a los niños.

Barbie Franco contra las críticas de sus seguidores

Estas respuestas causaron la indignación de Franco, quien rápidamente contestó: “Todo el mundo diciendo: ‘Pero el perro la pudo haber mordido’. No señor, conozco a mis perros, por algo la puse al lado de dientes”.

A continuación explicó: “Como la ven a ella así, con los dientes, es porque ella sonríe. Se pone feliz, no es porque te va a morder y es un amor. Obviamente con otros perros que no conozco no la expongo. Pero con Dientes sí”. “Aparte no le hizo nada, le dio un narizaso”, remató Franco y luego posteó una captura de su mascota y escribió: “La sonrisa más linda que existe. Jamás le haría daño a mi hija”.

Barbie Franco indicó que su perra enseña los dientes como un reflejo de felicidad y no una actitud para morder (Fuente: Instagram/@barbaritafranco21)

De esta manera, Barbie Franco aclaró que el modo en que su perra se acercó a Sarah fue un reflejo de felicidad y no por un acto de defensa. Si bien se viralizó dicho video, en anteriores ocasiones también indicó que sus mascotas son una parte fundamental de su vida, en donde comparten cada momento de su día con ella y su hija.

El amor de Barbie Franco por los animales

Barbie Franco siempre se destacó por su amor incondicional a los animales. En reiteradas ocasiones se la mostró interesada en cuestiones que tiene que ver con el bienestar de ellos. Uno de los momentos particulares y tristes que vivió en referencia, fue la muerte del potrillo que adoptó a pocos días de haber nacido, debido a que su madre lo abandonó de inmediato.

El potrillo que adoptó Barby Franco no sobrevivió debido a su estado de salud delicado (Fuente: Instagram/@barbaritafranco21)

Este hecho tuvo lugar a mediados de abril y dejó en evidencia el compromiso de la modelo para con los seres vivos. Luego de conocer la historia de este potrillo, junto con Fernando Burlando tomaron la decisión de ayudarlo. En un primer video, la influencer mostró cómo un veterinario asistió a su mascota al aplicarle una transfusión de plasma. Luego de tres días, comenzó a caminar, pero su mejoría duró poco tiempo. Lo cierto es que semanas después de los primeros tratamientos, no sobrevivió, debido a múltiples afecciones de salud, por lo que en sus redes sociales dejó plasmado el dolor que le causó dicha pérdida.

