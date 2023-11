escuchar

Barby Franco es una frecuente usuaria de las redes sociales, puntualmente de Instagram donde comparte diversos contenidos de su vida diaria. Pero recientemente, fue un video que publicó el que causó controversias respecto al trato que tiene para con su madre.

“Nos vemos mañana abuelita. Te amamos”, escribió Barby Franco junto a un video que compartió en Instagram. Allí se la puede ver en una parada de colectivos junto a su pequeña hija, mientras ambas saludan a su mamá, Verónica, quien sube al transporte público para regresar a su hogar tras un día familiar.

Barby Franco fue criticada por la publicación de un video (Foto Instagram @barbaritafranco21)

Por supuesto que la intención de la modelo fue mostrar la tierna imagen que demuestra el gran cariño que genera su madre tanto en ella como en la bebé, pero, por lo contrario, las imágenes le valieron fuertes críticas. ¿La razón? Sus seguidores indicaron que era desconsiderado de su parte permitir que su madre viaje en transporte público, al señalar que ella cuenta con los medios económicos para pagarle un taxi.

“Jodeme con la guita que tiene, la hace ir a la madre en micro. Dale, no jodas, llevala vos”; “No es por pobre o no, es la mamá y esta chica tiene comodidades y posibilidades para que vuelva cómoda a la casa. ¿Vos mandarías a tu mamá en bondi teniendo esas oportunidades? Yo no”; “Pagale un remis, pobre”; “Millonarios y la señora en bondi”, fueron algunos de los comentarios que se leyeron en la publicación.

Tal fue la repercusión, que la modelo decidió hacer una descargo y dejar en claro que su madre toma sus propias decisiones. “Estoy sorprendida con los comentarios del Reel que acabo de subir de mi mamá acompañándola en la parada del colectivo con Saritah”, introdujo al filmarse hablando frente a cámara.

“Mi mamá ama andar el colectivo, le encanta. Todo el tiempo le digo: ‘Ma, te mando un UBER’. No quiere saber nada. A ella le encanta andar en colectivo, le gusta. Es más, hace unos años por su cumpleaños le había regalado un auto y me lo devolvió porque no lo quiso”, indicó Barby Franco. Y fue contundente: “Le gusta estar en colectivo. Le encanta. ¿Cuál es el problema?”.

De esta forma, dejó en claro que por más que tenga posibilidades de ofrecerle a su madre mayores comodidades, es ella quien elige si aceptarlo o no. Tras su descargo, en la publicación se pudieron ver mensajes de sus seguidores que comprendían la situación que planteó.

“Todos criticando, pero les voy a decir algo. Jamás vi a un famoso que haga un video como este. Me paro de pie y la aplaudo. ¡Esta es la vida real, el gran amor puro!”; “Por más plata que uno tenga la sencillez y lo que uno siempre fue en su vida lo va a seguir siendo. Ella no cambia su manera de ser jamás” y “¿En qué les afecta si va en bondi, en taxi o en una Ferrari? Por favor, dejan de tirar tanta mala onda”, fueron otros tantos de los comentarios, esta vez de apoyo a Barby Franco.