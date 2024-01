escuchar

En Ciudad del Cabo, Sudáfrica, lejos de su hogar y en plenas vacaciones, la actriz Ruby Wax, de 70 años, mostró su esplendida silueta ante las cámaras en un video que circuló en su cuenta personal de Instagram (@rubywax). La estadounidense, quien estudió actuación en el Reino Unido, fue una de las actrices más buscadas en la década del 90′.

Integrante de un sinfín de películas como La profecía III (1981), Romance en el expreso de Medio Oriente (1985), The Borrowers (1997) y La historia de Pamela Anderson (2005), entre otros éxitos, Ruby se erigió como un estandarte dentro de la actuación y era recurrente ver su figura tanto en TV como en los cines.

Con el paso del tiempo, Ruby comenzó a atravesar diversos problemas de salud que la alejaron de la pantalla. Entre tanta exposición y sin poder dedicarle el tiempo necesario, la actriz empezó a atravesar una depresión muy profunda y eso la obligó a reinventarse: volvió al ruedo al escribir libros y producir obras de teatro.

“Una de las cosas que he comprendido a lo largo de estos años, no solo trabajando en estos temas de salud mental sino también mediante mis monólogos, es que muchos piensan que como la depresión en algunos casos va y viene no es una enfermedad. Es algo que entendí escuchando a la gente. Me pasó al final de un show –yo habitualmente abro el micrófono al público- en el que se habló, entre varias cosas, sobre qué era peor, si el cáncer o la depresión. Y yo siempre les digo: ‘Es peor la depresión, porque no se ve’. Puede que la mayoría no lo crea así”, comentó en una entrevista a la BBC.

Ruby Wax es una de las comediantes y actrices más reconocidas de Reino Unido. Getty

Resiliente de este trastorno que la obligó a dejar el ruedo por unos años, Ruby siempre se caracterizó por mantener un buen sentido del humor y esa la llevó a encabezar varios espectáculos de stand up donde habla abiertamente de los problemas que tuvo en la vida y cómo los llevó adelante.

Lejos de su esplendor como actriz en películas, Wax decidió dejarle el lugar a las nuevas generaciones para que ocupen lugares de privilegio, pero, así y todo, ella continúa en una nueva faceta como influencer o generadora de contenido.

El antes y después de Ruby Wax

“Acá es donde voy a nadar todos los días y hace mucho frío. Te congelás pero supuestamente te protege de la depresión. Soy el caso vivo de eso”, explicó en su video subido a Instagram que, en cierta medida, sorprendió a sus seguidores por su apariencia.

Por otra parte, con la playa y el mar de fondo, Ruby explicó que ese lugar repleto de arena le sirvió para alejarse de la gran ciudad y ahí continuará durante varios días con el fin de renovarse energéticamente: “Acá es donde estoy, está la playa y luego me ducho también en el balneario y siempre me cambio donde todos puedan verme”, cerró la actriz que deslumbró hace 30 años y hoy encontró una nueva faceta para reinventarse.

LA NACION