escuchar

Micaela Viciconte y Fabián Cubero se sumergieron en la construcción de una nueva casa, en la que convivirán junto a su hijo Luca y de la que podrán disponer las hijas que el exjugador tiene con Nicole Neumann: Indiana, Allegra y Sienna. Mientras disfrutan de unas vacaciones en Mar del Plata, la pareja enfrentó recientemente los rumores de una presunta separación entre ambos.

“Estamos parando en lo de mi hermana bastantes días”, señaló Viciconte desde Mar del Plata, en diálogo con Intrusos del Espectáculo (América), en medio de unas vacaciones que disfruta junto a Cubero. La pareja afrontó recientemente los rumores de una presunta separación y la modelo se refirió al respecto.

Mica Viciconte y Fabián Cubero mostraron los avances de su nueva casa / Instagram @micaviciconte)

“Estamos muy bien”, advirtió. En tanto, el periodista le consultó: “¿Duermen juntos?”. Al escuchar esto, ella decidió hacer uso de la ironía y el sarcasmo para responder: “Solo hay una habitación para los dos”.

Posteriormente, Mica Viciconte fue contundente con respecto a los rumores que la rodearon: “Nos separaron 20 veces y también me inventaron 20 embarazos. Así que todo puede pasar. Y el que fue real no lo sabían. Se enteraron después”, aseveró. Y añadió: “Crisis no sé si tuvimos. Peleas normales, sí. Son cosas que pasan”.

En tanto, Cubero minimizó los rumores: “No hubo nada”. La pareja se encuentra sumergida en el proyecto de construcción de su nueva vivienda, donde planean vivir con su hijo Luca y recibir a las tres hijas del exfutbolista. “Nos turnamos para que siempre haya alguien, entre el laburo y el chiquito, a veces va uno y a veces, otro”, destacó.

Qué dijo Fabián Cubero sobre su batalla legal con Nicole Neumann

Nicole Neumann y Fabián Cubero se separaron en 2017, luego de varios años de relación y tres hijas en común: Indiana, Allegra y Sienna. A pesar de que cada uno mantiene una relación por separado, la modelo con el piloto Manuel Urcera y el exfutbolista con Viciconte; ambos siguen sumergidos en una batalla legal en la actualidad.

Nicole Neumann salió al cruce y apuntó contra Fabián Cubero (Foto: Instagram @nikitaneumannoficial / Archivo)

Neumann acusó a Cubero de ser un “deudor alimentario”, y él negó sus afirmaciones. En diálogo con Intrusos del Espectáculo, Fabián hizo referencia a la batalla legal que enfrenta con su ex. “Está todo encaminado”, señaló.

“Ahora, cuando volvamos en febrero a lo habitual, empezaremos con las presentaciones que hay que hacer. Estoy tranquilo. La situación siempre está igual y ahora van a mejorar las cosas. Esperemos que sí”, detalló.

Las hijas de Nicole Neumann posaron junto a ella en su boda (Fuente: Instagram/@Gossipeame)

En tanto, el exfutbolista prefirió mantener el silencio ante la consulta del periodista acerca del conflicto que hubo entre Nicole Neumann y la hija mayor de ambos, Indiana, quien se mudó a la residencia que su padre comparte con Viciconte y su hijo Luca en diciembre de 2022, luego de presuntas complicaciones en la convivencia con su madre.

“Eso es un tema privado, del que prefiero no hablar. Hablamos de nosotros, nada más”, sostuvo.