Corría abril de 2023, cuando, aun con el fervor del campeonato del mundo, estalló un verdadero escándalo en torno a un futbolista que alzó la copa el 18 de diciembre en Qatar. ¿Qué sucedió? Jésica Frías, mujer de Exequiel Palacios, anunció vía redes sociales la separación y lanzó fuertes acusaciones: “Me demostró lo que realmente es. Yo estuve con él en su peor momento y él en el mío me soltó la mano”.

Según las versiones, cuando regresó a Alemania habría encontrado a otra mujer en su casa. Ahora, y luego de que la influencer hablara de la ruptura y revelara que perdió un embarazo “por todo lo que pasé”, la que se pronunció al respecto, fue la modelo Rocío Hrabar, quien fue, justamente, apuntada, como la tercera en discordia.

En abril de 2023, Yésica Frías confirmó su separación de Exequiel Palacios Instagram / @yesifrias_

El lunes, en Socios del espectáculo (eltrece), compartieron una entrevista virtual que Matías Vázquez le realizó a Rocío Hrabar, quien habló de lo que sucedió con Palacios. “Quería desmentir un poco todo esto, quería contar mi versión porque yo en realidad nunca fui la amante de él”, aseguró. En esta línea contó que, mientras vacacionaba en Ámsterdam, el futbolista la invitó a conocer Alemania, porque estaba “solo”.“Él estaba separado, yo también estaba separada hace un tiempo corto”, afirmó la mujer.

La modelo contó que se conocieron por amigos en común, “no es que pasó nada entre nosotros”. Él la invitó a quedarse en su casa, pero desmintió que hayan pasado la noche juntos: “él estaba concentrando porque tenía que jugar un partido”. En ese momento, mientras él estaba con sus compañeros del Bayer Leverkusen y ella “estaba tomando mate, desayunando, tranquila”, empezó a sonar el timbre.

Si bien el deportista le dijo que no esperaba a nadie, ahí apareció Jésica Frías, quien regresaba de la Argentina. “Como ella dice, entró por el ventanal y ahí me dice ‘¿vos quién sos?’”, relató Rocío y contó que se presentó como “una amiga de Exequiel”, mientras que la influencer le dijo: “Yo soy la mujer”.

“Me dice ‘bueno, voy a pedirte que agarres todas tus cosas y te vayas porque esta es mi casa’”, rememoró la modelo. En este sentido, afirmó que tomó sus pertenencias y salió, esperando que alguien la buscara, pero “el tema es que yo no me di cuenta de que me sacó una foto”.

“De repente yo lo que siento es que me están usando de chivo expiatorio, que tal vez esta supuesta infidelidad y meterme a mí en el medio, le sirva a ella para hacer más grande el divorcio, no sé”, reflexionó la modelo y expresó: “Yo no tengo nada que ver, fui a conocer a alguien, de manera genuina, a un jugador de fútbol y de repente me sacan una foto cuando estaba saliendo de la casa”.

En cuanto a la última vez que habló con Palacios, primero comentó que no volvieron a comunicarse, aunque después reconoció que tras el episodio con Frías mantuvieron contacto. “¿Llegaron a tener una relación más allá de esa situación fea que viviste cuando apareció Jésica de golpe?”, quiso saber el periodista, pero ella sostuvo que siempre tuvieron una “amistad”. Si bien negó un encuentro íntimo, aseveró que no iba a dar detalles de su intimidad.

Sobre las acusaciones de Jésica Frías, Hrabar expuso: “Yo no creo que me esté culpando a mí de que perdió el embarazo, porque cuando ella perdió el embarazo yo no existía, era una conocida de Exequiel, no tenía absolutamente nada que ver. Creo que ella pierde su embarazo y después empiezan los problemas de la pareja”.

En esta misma línea, aseguró que, aunque no está segura aún de demandarla, sí está en los planes enviarle una carta a documento. “Mi abogada la está mandando porque no está bueno que hable de mí despectivamente, ni las injurias que dice sobre mí, que no son ciertas”, sentenció.