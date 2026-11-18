Puli Cocina, reconocida influencer de recetas fáciles y saludables en Instagram, compartió otra faceta de su vida luego de que anunciara que le sacaron el útero, tras sufrir un cáncer y pasar ya más de diez cirugías. Sin embargo, esta vez, fue diferente ya que en simultáneo a su mal momento de salud, atraviesa una etapa de alegría y deseo porque en febrero del año próximo se transformará en mamá de Olivia a través de la subrogración de vientre.

El posteo de Puli Cocina tras mostrar su baby shower y anunciar que le sacarían el útero

“Mañana [por hoy] me sacan el útero. Y no, eso no me hace menos mujer. Ni menos mamá. Porque hay muchas formas de maternar y de traer una vida al mundo”, comenzó en su posteo Puli, donde publicó también un video del baby shower que le prepararon sus amigas. Y siguió: “Este fin de semana viví uno de los días más felices de mi vida. Mis amigas y mi familia me sorprendieron con un baby shower para Olivia y todavía no puedo parar de llorar de emoción. Me cuesta mucho recibir, dejar que hagan cosas por mí. Pero esta vez me abrí a recibir todo ese amor. Y fue inmenso”.

Luego agregó: “Verme rodeada de personas tan lindas, que pusieron tanto tiempo, cariño y amor en cada detalle, me hizo sentir profundamente afortunada. Nunca, nunca me voy a olvidar de este día. Mañana cierro una etapa muy importante de mi vida. Una etapa que tuvo momentos muy difíciles, miedos, pérdidas y mucho dolor. Pero también me trajo hasta acá. Hoy elijo mirar hacia adelante. Dejar atrás todo lo que pasé, sanar y prepararme para recibir a nuestra Olivia. Porque lo único que quiero es estar sana, estar presente y ser la mejor mamá que pueda ser para ella”. Y concluyó: “Gracias a todas las que hicieron posible este día tan especial. Me hicieron sentir un amor que me va a acompañar siempre”.

Paula Moguilevsky anunció que será madre pese a su diagnóstico médico (Fuente: Puli Cocina - Facebook)

Durante la jornada del miércoles 18 de noviembre, Paula Moguilevsky -conocida como Puli-, compartió la previa, el durante y el post de la operación para sacarse el útero. “Acá esperando para entrar a quirófano, manden fuerzas”, escribió temprano.

Puli Cocina compartió el paso a paso de su día de operación

Luego compartió una foto desde la cama recuperándose y contando cómo había salido la cirugía: “Hola. Salió todo genial. Ya en la habitación recuperándome. Me la dieron en maternidad así que pensando mucho en Oli”. Cuando Puli escribe de Oli se refiere a su hija, quien llegará a su vida en febrero de 2027 y que crece en la panza de otra mujer a 11.000 kilómetros del país.

Desde el hospital, contó cómo se recupera tras la última operación

A los 37 años, (ahora tiene 41), a Paula le diagnosticaron cáncer en el cuello uterino. Si bien previo a realizarse un tratamiento se anticipó y decidió congelar óvulos para mantener intacto el sueño de ser madre, nunca imaginó que debido a esta enfermedad y a todo lo que vendría después, ese sueño sería impedido, al menos como ella esperaba.

El posteo de Puli anunciando que será mamá por subrogación de vientre (Fuente: Instagram/@pulicocina)

Junto a su pareja Sean, inició un camino para encontrar una alternativa a ser madre y la consiguió a más de 11 mil kilómetros de la Argentina, en Georgia. Según reveló en recientes entrevistas, pagó 45 mil dólares para llevar adelante su plan de ser mamá.

Puli anunció que será mamá - pulicocina

El anuncio de que será mamá lo hizo hace poco más de un mes en su cuenta de Instagram con un tierno posteo. Ahora, tras la operación de útero, agregó otro texto emotivo: “Esta cirugía se dio en paralelo con mi bebita pateando en otra panza. Quedé internada en el sector maternidad, pero hoy este cartel en la habitación no me pone triste, sino que me hace pensar en ella. Ya te amo hijita”.

Paula tras la operación para sacarse el útero luego de sufrir un cáncer

Apenas unas horas después, subió una última selfie junto a su doctor para anunciar que ya le habían dado el alta y podía seguir la recuperación desde su casa.

Puli Cocina compartió cada minuto de su última operación que tuvo lugar este miércoles 18 de noviembre

“Me dieron el alta!! Gracias Doc!! El número uno en todo sentido. Tres veces me vino a ver y salió todo impecable”, escribió junto a la foto desde el Hospital Británico.