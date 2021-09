Juana Viale, tajante sobre los rumores que la vinculan con el Tucu López

Juana Viale fue fotografiada a los abrazos con “El Tucu” López tras haber estado presente en la última función de “Sex”, la obra dirigida por José María Muscari y que tiene al locutor como uno de sus protagonistas. En medio de rumores que los vincularon sentimentalmente, la conductora respondió sin dudas ni pelos en la lengua.

El equipo de Intrusos (América TV), que durante varios días había estado ocupando gran parte del programa analizando las fotos, abordó a ambos protagonistas para obtener declaraciones que confirmaran -o desmintieran- los rumores. El primero en ser entrevistado fue el propio López que, con ironía, desmintió todo tipo de romance.

“Sacan agua de las piedras”, le indicó al cronista tras aplaudirlo irónicamente. “Hay un momento en el que se arma boliche, voy a saludar a la gente que viene a ver, que conozco. Me presentó ante Juana... pum, foto. Yo estoy con Sabrina [Rojas]. Por respeto a Juana que está de novia hace mil años... media pila. La primera vez que charlé con ella fue el viernes”, confesó.

Juana Viale habló en medio de los rumores que la vinculan con el Tucu López

Habiendo confirmado su relación con Sabrina Rojas, el locutor se limitó a responder que está en armonía con su actual pareja y que nunca había visto a la nieta de Mirtha Legrand previo a su encuentro. Los abrazos y saludos se produjeron minutos después a la finalización de la función de “Sex”.

En cuanto a Juana, que también fue entrevistada apenas unos minutos después que el locutor, se limitó a responder: “Sé que se habló pero no sé qué se dijo. Pero bueno, que sigan hablando, no tengo nada que aclarar”. Lejos de quedarse con esa respuesta, el periodista quiso saber si le había molestado que circularan los rumores.

“Tengo muchos años en esta industria y fuera de ella también me han metido en un montón de mentiras y no me interesa”, advirtió previo a indicar que “no le afecta ni perjudica” el rumor. “No voy a hablar de mi vínculo, de mi pareja porque no tengo ganas de hablar de eso pero me da pena las personas que miran y piensan que todo lo que se vende es verdad”, añadió.

Para finalizar, se refirió a las declaraciones del Tucu López. “No sé por qué explica, no sé a quién tiene que explicarle. Si tiene que explicar algo lo tiene que hacer en su casa, no en los medios”.