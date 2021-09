La fuerte denuncia de Marcelo Mazzarello contra Flor Peña: “Me hizo echar de una película”

Marcelo Mazzarello apuntó contra Florencia Peña en Twitter: dijo que fue echado del reparto de la película Más respeto que soy tu madre a días del comienzo del rodaje. En diálogo con LA NACION, el actor contó que recibió un llamado de los productores en el que lo despidieron con la oferta de un resarcimiento económico. Cuando se ofreció a hablar con la actriz, le dijeron que no porque estaba “sensible”.

“¡El poder que da visitar a Alberto Fernández mientras no podíamos ver a nuestros familiares! La autodenominada referente Flor Peña me hizo echar de un film que empezaba en octubre. Ideología K, la ventaja personal, en desmedro del trabajo ajeno”, denunció Mazzarello en Twitter.

El tuit de Marcelo Mazzarello, el actor denunció que Florencia Peña estuvo detrás de la decisión de que lo echaran del film Más respeto que soy tu madre Twitter: @mazzamazzarello

Luego, preguntó: “¿Voy a Inadi? No; ¿Gremio? No; ¿Justicia? No; Twitter”, dejando en claro que el mejor camino para exponer lo sucedido era el mediático.

LA NACION habló con el actor y, consultado en torno a cómo tenía la seguridad de que Peña estaba detrás de su despido, señaló: “Tenía el contrato arreglado. Ofrecí conversar y me dijeron que ella (Florencia) estaba muy ‘sensible’”.

La conductora de Flor de equipo (Telefe) es la protagonista de la película y Mazzarello iba a interpretar el papel de su esposo. “Yo iba a ser el marido y me llamaron los productores presionados por ella para desvincularme”, volvió a destacar el actor.

En torno a por qué la actriz podría tener alguna animosidad personal con él, indicó que el enojo de Florencia podría estar vinculado a sus dichos “acerca de la reunión en Olivos”, sobre lo cual explicó que dijo que “debió haber sido por Zoom”.

En junio de 2020, Mazzarello perdió a su padre durante la fase más estricta de la cuarentena, por una enfermedad ajena al coronavirus. Durante varios meses, el actor relató su derrotero y su impotencia por no poder despedir a su papá como hubiera querido. A comienzos de agosto, luego de que saliera a la luz el listado de visitas a la Quinta de Olivos durante la fase 1, en la que figuraba Peña, el actor opinó al respecto.

“No es una crítica a la persona de Florencia Peña. Durante dos meses yo no pude ver a mi padre, pero en Olivos, evidentemente, había una puertita por el costado donde se podía ver al Presidente y obtener algo que no podía logra el resto de los mortales. Eso es lo que irrita y lo que hace que uno hable”, le dijo a Eduardo Feinmann en LN+.

Marcelo Mazzarello entrevistado por Eduardo Feinmann

En aquella entrevista, el intérprete había opinado que Peña y los otros invitados a la Quinta presidencial debían pedir disculpas públicas. “Pido que no corramos el eje de la discusión. ¿Sabés con qué se arregla eso? Con disculpas. Vos [por Peña] podés decir: ‘Yo intenté gestionar, estuve mal, no lo debí decir´. Y nadie se te viene encima. Yo trabajé con ella, con Pablo Echarri, con Nancy Dupláa, en el primer kirchnerismo, pero esto no va por ahí. A mí no me pueden correr”, afirmó.

Tras las restricciones impuestas por la pandemia, que representaron un fuerte golpe para el sector artístico, Mazzarello calificó como “muy duro” lo que le ocurrió. Y, pese a que le ofrecieron un resarcimiento económico, admitió que lo dio a conocer porque “el hecho político es muy grave”.

Consultado sobre si el proyecto estaba financiado por capitales del Estado nacional, el actor respondió: “No sabía que había capitales, pero lo intuí”. Y afirmó que “también están en El Reino”, la exitosa serie de Netflix. Luego, se lamentó: “Si no sos de ellos, sos contra”.

LA NACION intentó contactar a Florencia Peña para conocer su versión de los hechos, pero desde su entorno respondieron que la actriz se expresará a través de Twitter, como suele hacerlo cada vez que surge una polémica de esta magnitud.

Sobre la película Más respeto que soy tu madre

En julio pasado, Flor Peña había hablado con LA NACION tras ser convocada para ocupar el protagónico en la película Más respeto que soy tu madre. En aquel momento, se informó que la versión cinematográfica estaría dirigida por Marcos Carnevale y la producción la realizaría Hernán Casciari (autor del blog que dio vida a la obra) junto a su amigo Christian Basilis y Pampa Films.

La actriz se había mostrado muy contenta de ocupar el papel que, en su versión teatral entre 2009 y 2011 fue protagonizado por Antonio Gasalla. “No lo llamé todavía (a Gasalla), pero seguramente lo llamo en algún momento. Lo admiro mucho y ojalá se tome a bien el hecho de que yo haga la película”, confió a este medio.

Antonio Gasalla protagonizó Más respeto que soy tu madre en el teatro entre 2009 y 2011 Difusión

Y reveló: “Creo que (el protagónico) no se lo ofrecieron a Antonio, pero quizá porque el cine es más naturalista y es raro que un hombre haga de mujer. Me eligieron a mí, qué querés que te diga”, lanzó con humor Peña.

La obra gira en torno a Mirta Bertotti, una ama de casa argentina que, en plena crisis económica del 2001, debe lidiar con un marido desocupado, hijos adolescentes con problemas, un suegro adicto a las drogas y la llegada de la menopausia. La protagonista necesitará un humor a prueba de balas para convertir cada desgracia familiar en una lección de vida.

El largometraje comenzará a rodarse a mediados de octubre en la ciudad de Mercedes, en la provincia de Buenos Aires, donde se filmarán todas las escenas de exteriores. En tanto, el estreno está previsto para 2022.