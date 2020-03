Leevon Kennedy: "Cuando tenía 14 años me secuestró Robledo Puch"

Leevon Kennedy estuvo en el programa de Moria Casan. Fuente: LA NACION

5 de marzo de 2020 • 18:43

La supuesta hija de John Fitzgerald Kennedy y Marilyn Monroe , Leevon Kennedy , volvió a la televisión con todo y en el living de Incorrectas contó algunas anécdotas de su terrible vida privada.

"Tuve cinco intentos de homicidio y a mis 13 años me vendieron a un militar de 60 años. Era un capitán de ejercito de apellido Yuri. Es la primera vez que lo cuento", indicó para la sorpresa de todas en el piso.

Luego, la humorista remató: "Un año después, a mis 14, fui secuestrada por el ángel de la muerte, Robledo Puch . Nos conocimos en una discoteca, se acercó y me invitó a comer una hamburguesa. Él era tan guapo. Le dije que sí, nos fuimos y en el auto quiso asesinarme pero le rogué que no. Me dejó vivir pero a cambio de sexo, luego de violarme, me tiró en la calle".

Carlos Eduardo Robledo Puch fue un asesino múltiple argentino, uno de los mayores sociópatas y criminales de la historia del país. Fuente: LA NACION

Moria, quien la escuchaba atenta, se sorprendió por la anécdota y sostuvo: "Has tenido una vida muy difícil, Leevon, pero tenés una magia muy especial. Ahora quiero que me cuentes del Indio Solari". En ese momento, Leevon se agarró la cabeza y relató: "Con el Indio tuve sexo. Él era una Dios en la cama. Es muy sádico, el tema de su perro dinamita está dedicado a mi".

Así, entre confesiones e historias que parecen salidas de un cuento de terror, Leevon se despidió de Moria con un abrazo y sostuvo que volverá al programa a contar más relatos jugosos del espectáculo.